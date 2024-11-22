Як оформити грошову допомогу пенсіонеру

Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати, які визначаються стажем роботи, станом здоров'я та іншими критеріями. Однак ці надбавки доступні лише для окремих категорій громадян.

Хто може оформити додаткові виплати

Самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують постійного догляду через стан здоров'я, мають право на щомісячну доплату до пенсії, передає 24 Канал.

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Розмір доплати на догляд становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2024 році ця сума складає 944 гривні, виходячи з прожиткового мінімуму у 2 361 гривню.

Зверніть увагу! Для оформлення доплати необхідно подати заяву та надати підтверджуючі документи до відповідних органів.

Водночас пенсіонери з пенсією до 3 250 гривень мають право на додаткову допомогу від ООН. Виплата призначається автоматично за умови:

проживання в районах потенційних або активних бойових дій;

відсутності виплат для ВПО та міжнародної допомоги з 1 березня 2023 року.

Як оформити тимчасову соціальну допомогу

Громадяни пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть претендувати на тимчасову державну допомогу. Для цього потрібно подати заяву та необхідні документи до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Зверніть увагу! В умовах воєнного стану та протягом місяця після його завершення виплата допомоги продовжується навіть у разі пропуску строку її перегляду.