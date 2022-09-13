Доходи бюджету: де Україна знайде гроші у 2023 році

Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік. Доходи плануються трохи нижчими, ніж закладали у бюджет на цей рік.

Відповідні цифри вже запрезентували у Верховній Раді. Велику надію покладають на підтримку міжнародних партнерів України.

До теми Пріоритети бюджету-2023: на що йтиме 85% усіх грошей

Якими будуть доходи бюджету

Доходи бюджету планують закласти на рівні 1,28 трильйона гривень. Це на 3% менше, ніж планували отримати цього року (бюджет на 2022 рік складався ще до повномасштабної війни). Доходи забезпечать:

Податок на доходи фізосіб – 129 мільярдів гривень

Податок на прибуток підприємств – 132 мільярдів гривень

Рентна плата – 120,6 мільярда гривень

Рента за лісові ресурси – 462 мільйони гривень

Рента за водокористування – 856,4 мільйона гривень

Рента за видобування та користування надрами – 116,8 мільярда гривень;

Рента за радіочастоти – 2,1 мільярда гривень;

Рента за транспортування – 320,9 мільйона гривень;

Акцизний податок – 137,3 мільярда гривень;

ПДВ – 596,3 мільярда гривень

Ввізне мито – 35,2 мільярда гривень

ЧЧП та дивіденди – 7,3 мільярда гривень

Азартні ігри – 1,59 мільярда гривень

Доходи від кредитів – 1,9 мільярда гривень

Надходження від бюджетних установ – 45,5 мільярдів гривень.

Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати,

– наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що буде з дефіцитом бюджету

На жаль, в умовах війни доходи суттєво не дотягують до видатків, які ми будемо змушені робити – а вони плануються у розмірі 2,57 трильйона гривень. Таким чином утвориться дефіцит бюджету на рівні 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік. Це 20% від ВВП. Щоб покрити бюджет, Україна вдаватиметься до запозичень, 94% з яких планується з зовнішніх ресурсів.

Тож уряд спрямовуватиме гроші лише на вкрай важливі галузі, на інших економитиме. Близько половина всіх видатків піде на оборону та безпеку, ще 35% на соціальні програми.

Важливі показники бюджету

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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