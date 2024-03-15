Попри санкції: як доходи Росії від морського експорту нафти зросли на 12%

Попри те, що обсяг експорту російської нафти зменшився на 3%, спостерігається зростання експортних надходжень Росії. До чого тут зростання цін та тіньові танкери, читайте далі.

Як зросли доходи Росії

У звіті Центру дослідження енергії й чистого повітря (CREA) йдеться про те, що доходи Росії від морського експорту сирої нафти у лютому зросли на 12%, що складає близько 24 мільйонів євро на день.

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У лютому 2024 року, вперше за останні три місяці, щомісячні доходи Росії від експорту викопного палива зросли на 2%.

При цьому, зростання експортних надходжень було пов'язане зі зростанням цін на російську нафту протягом місяця, а не зі збільшенням обсягів її експорту. Річ у тім, що він скоротився на 3% порівняно з попереднім місяцем.

Середня ціна на Urals та East Siberia Pacific (ESPO) зросла на 14% та 3% відповідно. Наразі ціни на обидва сорти піднялися набагато вище встановленого цінового ліміту, причому ціни на Urals повернулися до рівня, на якому вони перебували протягом більшої частини 2023 року,

– йдеться у звіті.

В обхід санкцій

У лютому 45% російської нафти та нафтопродуктів було перевезено танкерами, на які поширюється обмеження ціни на нафту. Решта була перевезена "тіньовими" танкерами й не підпадала під дію політики обмеження цін.

35% від загального обсягу транспортування здійснювали танкери, що належать або застраховані в країнах, які запровадили верхню межу ціни на нафту.

Нагадуємо, що з 5 грудня 2022 року країни G7, Євросоюзу та Австралія запровадили стелю цін на російську нафту. Країни заборонили своїм компаніям надавати послуги з перевезення російської нафти, якщо тільки її не було продано дешевше, ніж 60 доларів за барель.