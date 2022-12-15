Вплив кінця року: яким буде курс долара наступного тижня

Протягом місяця вартість долара тримається біля позначки в 40,5 гривень. Невеликі коливання відбуваються у зв'язку з різними факторами: масовою виплатою зарплат та депозитів або сильними обстрілами.

Яким буде курс наступного тижня, дізнавалися журналісти 24 каналу.

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За словами банкіра Германа Марченко, наразі курс є стабільним. Тому валютні тренди в період з 19 по 25 грудня залишаться в цілому сталими.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства «КОМІНБАНК» Найімовірніше амплітуда курсових коливань перебуватиме в межах 39,5 – 40,5 гривень за долар, що в період двох останніх місяців вже стало звичним.

Він додав, що між попитом та пропозицією на готівковому ринку залишається баланс. Окрім того, стабільності курсу також сприяють збережений рівень офіційного курсу валют та облікової ставки НБУ та розблокована макродопомога на 2023 рік.

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Зміна трендів наприкінці місяця

З другої до кінця грудня майже щорічно відбувається м'яка зміна валютних трендів. Герман Марченко пояснює, що зазвичай це пов'язано з кількома чинниками:

передсвяткове зростання витрат громадян майже на 25-30% порівняно з іншими місяцями року,

підвищений попит на готівкову валюту,

збільшення в обігу гривні через планові виплати (щорічні премії, бонуси, закриття бюджетного періоду тощо).

Необхідні зимові витрати сімей зменшують попит на долар

За словами експерта, наразі витрати українців збільшилися у зв'язку з підготовкою до можливого блекауту. Це виявляється в суто практичних витратах громадян: кожна родина створює деякі "побутові запаси" найнеобхідніших товарів, харчових продуктів, додаткових джерел живлення тощо.

Цьогоріч, як ми прогнозували ще в кінці листопада, на валютну кон'юнктуру чинить тиск певна невизначеність через можливі наслідки нових ракетних обстрілів. Також спостерігається скорочення "святкових" витрат (йдеться про коштовні подарунки, відпочинок, розваги),

– пояснює експерт.

Він також додає, що на тлі стабільного курсу американського долара, для певної категорії громадян невизначеність стає стимулом для створення деякого запасу саме готівкової гривні. Іншими словами, частина громадян, що зазвичай купувала долари для збереження наявних доходів від знецінення, відклала такі плани до більш сприятливих умов. Таким чином, у грудні на валютному ринку не варто очікувати різких потрясінь.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфін", 15 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,62 гривні (-5 копійок проти 14 грудня), а купити за 40,17 гривні (-3 копійки). Готівкове євро банки купують за 41,50 гривні (+35 копійок), а продають в середньому за 42,27 гривні (+27 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,83 гривні (-4 копійки), а продають – за 40,03 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,65 гривні (-20 копійок), а продаж – 42,25 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривень (-10 копійок), а продаж – 40 гривень (-10 копійок). Євро купують по 41,95 гривні (+5 копійок), а продають за 42,20 гривні (без змін).