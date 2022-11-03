Долар впевнено зростає цього тижня: чи є причини для стрибка

Протягом чотирьох днів середньозважена вартість долара в банках змінилася на 75 копійок. Наразі такі зміни не є суттєвими, за умови, що подорожчання не продовжиться далі.

Ціна на валюту за чотири дні змінилася з 39,75 гривні до 40,5 гривні за долар. Як пояснив 24 каналу економічний експерт Михайло Крапивко, ці коливаннями на ринку є природними та не повинні вилитися в радикальні зміни.

Коливання по декілька копійок на день є нормальними й залежать від насиченості ринку. Наприклад, у кінці місяця люди отримують зарплатню і можуть одночасно перевести заощадження у валюту, створивши попит,

– пояснює він



Від чого залежить курс долара

Головною гарантією стабільності на валютному ринку є офіційний фіксований курс Нацбанку. Наразі, за словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, його переглядати не планують. Він зазначає, що фіксація курсу дала змогу утримати макроекономічну стабільність і контрольованість цінової ситуації, запобігаючи непродуктивному відтоку капіталу.

Іншими важливими факторами для стабільності курсу є економічні умови, які в першу чергу залежать від міжнародної підтримки та налагодження експорту. Тому зміни цін на валюту можуть бути спричинені очікуваннями від налагодження морського експорту.

Курс залежить від успішного продовження зернової ініціативи, тому може хитатися через новини про її можливе припинення. Зрив експорту негативно вплинув би на пропозицію долара на готівковому ринку,

– пояснює фінансовий експерт Василь Матій

Яким може бути курс у наступному році

Кабмін заклав середньорічний курс долара в бюджеті-2023 році на рівні 42 гривень. А на кінець 2023 року курс долара спрогнозовано на рівні 45,8 гривні. Проте офіційний прогноз, згідно з яким проводяться розрахунки бюджету, часто відрізняється від реального.

За словами керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, протягом майже 10 років у проєкт бюджету закладалися більш песимістичні показники щодо курсу, ніж було в реальності. Тож курс у наступному році може бути нижчим за 40 гривень.