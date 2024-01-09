Українці почали ввозити додому більше готівкової валюти та золота

Протягом останніх місяців 2023 року НБУ зафіксував сплеск ввезення в Україну золота та готівкової валюти. Обсяги зросли у понад два рази.

В Україні збільшилися обсяги ввезеної валюти

Обсяги ввезеної готівкової валюти зросли протягом жовтня-листопада минулого року. Найбільші частки від загальної кількості ввезених іноземних грошей в останній місяць осені припали на долар – 78,7% та євро – 20,55%.

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У доларовому еквіваленті загальна сума ввезеної валюти змінювалася так:

серпень – 435,2 мільйона доларів;

вересень – 577,7 мільйона доларів;

жовтень – 1,56 мільярда доларів;

листопад – 1,33 мільярда доларів.

Зростання ввезення доларів істотно перевищує усі інші валюти і демонструє тенденцію від 282,7 – 296,7 мільйона доларів у серпні-вересні до 778,6 – 813,8 мільйона доларів у жовтні та листопаді. Обсяги надходження євро теж зросли в еквіваленті з 143,7 – 172,3 мільйона доларів до 268,8 – 211,6 мільйона доларів.

Також в Україну ввезли незначну кількість фунтів стерлінгів та польських злотих – до 1 мільйона доларів в еквіваленті.

До слова українці ввезли золота за останні два місяці осені на 7 – 8 мільйонів доларів.

Чого чекати від курсу долара у січні

У банках достатньо готівки задоволення потреб населення, тому НБУ зняв усі обмеження на операції з іноземною валютою.

Андрій Дубас Президент Асоціації українських банків Якщо говорити про банківський обмінний курс долара, а не готівковий в обмінниках, то він буде не вищим за 39 – 39,30 гривень у січні, а далі почнеться поступове зниження до літа.

Проте у небанківських фінустановах та обмінниках курс може бути дещо вищим за офіційний.