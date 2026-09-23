США можуть перекрити експорт дизеля: Трамп підтримав радикальний крок

США можуть обмежити експорт дизельного пального на тлі рекордного зростання цін. Президент Дональд Трамп підтримав таку ідею, яку останнім часом активно просувають республіканці.

Чому США можуть заборонити експорт дизеля

Трамп заявив, що підтримує припинення експорту дизеля, оскільки США виробляють значні обсяги пального, пише Reuters.

Я сказав: давайте не будемо відправляти дизель. Ми виробляємо багато дизеля... Я закликав до цього. Я закликав своїх людей зробити це,

– зазначив глава Білого дому.

Міністр фінансів США Скотт Бессент додав, що адміністрація вже розглядає можливість повної або часткової заборони експорту дизельного пального.

До такого кроку закликають і деякі представники Республіканської партії. Вони побоюються негативної реакції виборців на зростання вартості пального та інших товарів напередодні виборів у листопаді.

Американське пальне має залишатися вдома для американців. Вартість дизеля просто надто висока. Я закликаю тимчасово призупинити експорт американського дизеля, щоб ми могли відновити наші запаси перед зимою,

– наголосив сенатор Ден Салліван.

Чому представники галузі проти

Однак, поки політики обіцяють американцям дешеве пальне, профільні міністри та представники галузі б'ють на сполох.

Міністр енергетики США Кріс Райт попередив, що штучне закриття кордонів створить надлишок нафтопродуктів на півдні країни, змусить заводи зупиняти виробництво і швидко призведе до дефіциту пального.

Якщо ви почнете встановлювати бар'єри для потоків, досить швидко скоротите виробництво і матимете менше пропозиції. Нам потрібно більше пропозиції, а не менше,

– наголосив він.

Міністр внутрішніх справ США Даг Бургум також заявив, що заборона навряд чи призведе до зниження цін на нафту. Крім того, вона може спровокувати відповідні заходи з боку країн-експортерів енергоносіїв.

Американські нафтові компанії також виступили проти такого кроку.

Глава Техаської асоціації нафти й газу Тодд Стейплс заявив, що обмеження експорту може призвести до дефіциту пального всередині США та дасть Китаю і Росії більше впливу, оскільки союзникам доведеться звертатися до них для покриття своїх потреб.

Нагадаємо, вартість дизеля у США та Європі злетіла до історичних максимумів через геополітичну напругу. Війни в Україні та на Близькому Сході суттєво скоротили постачання від традиційних експортерів, таких як Росія та країни Перської затоки.