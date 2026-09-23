Почему США могут запретить экспорт дизельного топлива

Трамп заявил, что поддерживает прекращение экспорта дизельного топлива, потому что США производят значительные объемы топлива, пишет Reuters.

Я сказал: давайте не будем отправлять дизельное топливо. Мы производим много дизельного топлива... Я призвал к этому. Я призвал своих людей сделать это,

– отметил глава Белого дома.

Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что администрация уже рассматривает возможность полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива.

К такому шагу призывают и некоторые представители Республиканской партии. Они опасаются негативной реакции избирателей на рост стоимости топлива и других товаров в преддверии выборов в ноябре.

Американское топливо должно оставаться дома для американцев. Стоимость дизеля просто слишком высока. Я призываю временно приостановить экспорт американского дизеля, чтобы мы могли восстановить наши запасы перед зимой,

– подчеркнул сенатор Дэн Салливан.

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Почему представители отрасли против

Однако пока политики обещают американцам дешевое топливо, профильные министры и представители отрасли бьют тревогу.

Министр энергетики США Крис Райт предупредил, что искусственное закрытие границ создаст избыток нефтепродуктов на юге страны, заставит заводы останавливать производство и быстро приведет к дефициту топлива.

Если вы начнете устанавливать барьеры для потоков, то довольно быстро сократите производство и получите меньшее предложение. Нам нужно больше предложения, а не меньше,

– подчеркнул он.

Министр внутренних дел США Даг Бургум также заявил, что запрет вряд ли приведет к снижению цен на нефть. Кроме того, он может спровоцировать ответные меры со стороны стран-экспортеров энергоносителей.

Американские нефтяные компании также выступили против такого шага.

Глава Техасской ассоциации нефти и газа Тодд Стейплс заявил, что ограничение экспорта может привести к дефициту топлива внутри США и даст Китаю и России больше влияния, поскольку союзникам придется обращаться к ним для покрытия своих потребностей.

Напомним, стоимость дизельного топлива в США и Европе взлетела до исторических максимумов из-за геополитической напряженности. Войны в Украине и на Ближнем Востоке существенно сократили поставки от традиционных экспортеров, таких как Россия и страны Персидского залива.