Сколько стоит дизельное топливо в США

По данным сервиса отслеживания цен GasBuddy, в четверг цена на дизельное топливо впервые в истории превысила 6 долларов за галлон, пишет Reuters.

Для американской экономики это особенно важно, поскольку дизельное топливо используется грузовиками, поездами, судами и тяжелой техникой. На дизельном топливе также работает сельскохозяйственная техника.

Подорожание топлива создает дополнительное инфляционное давление.

Каждый грузовик, каждая доставка, каждая посылка, каждая поездка за продуктами только что стали дороже,

– предупредил аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан в соцсети X.

Рост транспортных расходов в конечном итоге может отразиться на цене товаров в магазинах, а также на стоимости услуг.

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Почему дорожает дизельное топливо

Одной из главных причин подорожания дизельного топлива остается резкий рост стоимости сырой нефти. Фьючерсы на эталонные сорта снова превысили отметку в 100 долларов за баррель на фоне обострения конфликта между США и Ираном.

Дополнительный удар по мировому предложению нанесли успешные атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за остановки ряда НПЗ Россия была вынуждена ввести запрет на экспорт дизельного топлива, что мгновенно привело к дефициту на мировом рынке.

Ситуацию усугубили и жесткие ограничения на экспорт топлива из Китая.

В результате дизельное топливо рекордно подорожало за последние месяцы.

За пять месяцев мы стали свидетелями того, как цены на дизельное топливо выросли более чем вдвое. Это серьезно ударило по нашим денежным потокам,

– сказал представитель Oasis Energy Алекс Райан.

Он добавил, что компании уже приближаются к моменту, когда дальнейший рост расходов может стать критическим.

Как это повлияет на американцев

Стремительное подорожание топлива разгоняет инфляцию в США накануне ноябрьских промежуточных выборов. Это создает серьезные проблемы для Дональда Трампа и республиканцев, которые пытаются удержать свое незначительное большинство в Конгрессе.

В Белом доме уверяют, что работают над расширением нефтеперерабатывающих мощностей. Пресс-секретарь Тейлор Роджерс заявила, что администрация стремится "снизить расходы и вернуть больше денег в карманы трудолюбивых американских семей".

Однако даже сам Трамп признал, что реальное снижение цен возможно только после выборов.

Напомним, в настоящее время запасы дизельного топлива в США упали до 106,3 миллиона баррелей – это на 13% ниже среднего показателя за последние пять лет. А поскольку глобальные запасы топлива также остаются ограниченными, эксперты прогнозируют, что высокие цены на дизельное топливо сохранятся как минимум до начала следующего года.