Посвідчення гарантує 320 гривень до пенсії: що слід перевірити усім пенсіонерам

Українське законодавство передбачає низку прихованих фінансових бонусів для людей літнього віку. Наявність лише одного специфічного документа вдома дозволяє суттєво збільшити щомісячні надходження на банківську картку.

Яка довідка гарантує доплату?

Ідеться про спеціальну надбавку для Почесних донорів України, яка у 2026 році становить 320 гривень. Право на таку щомісячну виплату мають громадяни, які отримали відповідний статус ще за часів СРСР або встигли його оформити до 25 січня 2026 року, про що зазначають у Пенсійному фонді України.

Розмір цієї фінансової підтримки напряму залежить від прожиткового мінімуму і становить 10% від суми на одну особу. Саме тому після перегляду соціальних стандартів виплата зросла: якщо торік пенсіонери отримували 292 гривні, то тепер на їхні рахунки надходить 320 гривень щомісяця.

Що потрібно зробити для оформлення виплати?

Щоб гроші почали надходити разом із основною пенсією, автоматичного нарахування недостатньо. Вам необхідно особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду із заявою про призначення надбавки.

Із собою обов'язково візьміть паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та головний документ – посвідчення "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Нагадаємо! Такий статус присвоюють лише тим, хто безоплатно здав 40 доз цільної крові або 60 доз плазми.

Які рішення щодо донорів ухвалювалися раніше?

Як вже повідомлялося раніше, держава суттєво змінила правила підтримки. Пенсіонери, які отримали це почесне звання після 26 січня 2026 року, більше не мають права на доплату до пенсії.

Для нових донорів фінансовий бонус скасували, проте залишили інші пільги, зокрема звільнення від роботи у день здачі крові зі збереженням заробітку та безкоштовне харчування. Тому тим, хто встиг оформити статус до дедлайну, варто якнайшвидше подати документи, щоб не втратити свої законні виплати.