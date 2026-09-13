Какая справка дает право на доплату?
Речь идет о специальной надбавке для Почетных доноров Украины, которая в 2026 году составляет 320 гривен. Право на такую ежемесячную выплату имеют граждане, получившие соответствующий статус еще во времена СССР или успевшие его оформить до 25 января 2026 года, о чем сообщают в Пенсионном фонде Украины.
Размер этой финансовой поддержки напрямую зависит от прожиточного минимума и составляет 10% от суммы на одного человека. Именно поэтому после пересмотра социальных стандартов выплата увеличилась: если в прошлом году пенсионеры получали 292 гривны, то теперь на их счета ежемесячно поступает 320 гривен.
Что нужно сделать для оформления выплаты?
Чтобы деньги начали поступать вместе с основной пенсией, автоматического начисления недостаточно. Вам необходимо лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением о назначении надбавки.
С собой обязательно возьмите паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и главный документ – удостоверение "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".
Напомним! Такой статус присваивается только тем, кто безвозмездно сдал 40 доз цельной крови или 60 доз плазмы.
Что за решения принимались в отношении доноров ранее?
Как уже сообщалось ранее, государство существенно изменило правила поддержки. Пенсионеры, получившие это почетное звание после 26 января 2026 года, больше не имеют права на доплату к пенсии.
Для новых доноров финансовый бонус отменили, однако оставили другие льготы, в частности освобождение от работы в день сдачи крови с сохранением заработка и бесплатное питание. Поэтому тем, кто успел оформить статус до крайнего срока, стоит как можно скорее подать документы, чтобы не лишиться своих законных выплат.