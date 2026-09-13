Какая справка дает право на доплату?

Речь идет о специальной надбавке для Почетных доноров Украины, которая в 2026 году составляет 320 гривен. Право на такую ежемесячную выплату имеют граждане, получившие соответствующий статус еще во времена СССР или успевшие его оформить до 25 января 2026 года, о чем сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Размер этой финансовой поддержки напрямую зависит от прожиточного минимума и составляет 10% от суммы на одного человека. Именно поэтому после пересмотра социальных стандартов выплата увеличилась: если в прошлом году пенсионеры получали 292 гривны, то теперь на их счета ежемесячно поступает 320 гривен.

Что нужно сделать для оформления выплаты?

Чтобы деньги начали поступать вместе с основной пенсией, автоматического начисления недостаточно. Вам необходимо лично обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением о назначении надбавки.

С собой обязательно возьмите паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и главный документ – удостоверение "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Напомним! Такой статус присваивается только тем, кто безвозмездно сдал 40 доз цельной крови или 60 доз плазмы.

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Что за решения принимались в отношении доноров ранее?

Как уже сообщалось ранее, государство существенно изменило правила поддержки. Пенсионеры, получившие это почетное звание после 26 января 2026 года, больше не имеют права на доплату к пенсии.

Для новых доноров финансовый бонус отменили, однако оставили другие льготы, в частности освобождение от работы в день сдачи крови с сохранением заработка и бесплатное питание. Поэтому тем, кто успел оформить статус до крайнего срока, стоит как можно скорее подать документы, чтобы не лишиться своих законных выплат.