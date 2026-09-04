Какую надбавку к пенсии отменили украинцам

Речь идет о ежемесячной надбавке за статус Почетного донора Украины, которую перестали назначать с 26 января 2026 года, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

Пенсионеры, получившие это звание после указанной даты, больше не будут получать доплату в размере 321 гривны. Эта сумма составляет 10% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Чтобы получить такой статус, гражданам необходимо было бесплатно сдать:

40 доз цельной крови;

60 доз плазмы;

или 40 доз компонентов крови.

В то же время те украинцы, которые успели оформить звание Почетного донора до 26 января 2026 года, не пострадают – их надбавка сохраняется в полном объеме и будет выплачиваться в дальнейшем.

В частности, донором крови или плазмы может стать каждый дееспособный гражданин Украины. Такое лицо должно быть совершеннолетним и весить не менее 50 килограммов, а также не иметь противопоказаний.

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Однако в Украине сохраняется освобождение от работы в день сдачи крови на предприятии, в учреждении или организации независимо от формы собственности с сохранением среднего заработка, а также право на бесплатное обследование состояния здоровья перед процедурой и обеспечение бесплатным питанием или денежной компенсацией.