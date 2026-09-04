Яка надбавку до пенсії скасували українцям

Йдеться про щомісячну надбавку за статус Почесного донора України, яку припинили призначати з 26 січня 2026 року, про що повідомили у Пенсійному фонді.

Пенсіонери, які отримали це звання після вказаної дати, більше не отримуватимуть доплату в розмірі 321 гривні. Ця сума становить 10% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щоб отримати такий статус, громадянам потрібно було безоплатно здати:

40 доз цільної крові;

60 доз плазми;

або 40 доз компонентів крові.

Водночас ті українці, які встигли оформити звання Почесного донора до 26 січня 2026 року, не постраждають – їхня надбавка зберігається у повному обсязі та виплачуватиметься надалі.

Зокрема, донором крові або плазми може стати кожен дієздатний громадянин України. Така особа повинна бути повнолітньою та мати вагу не менше 50 кілограмів, а також не мати протипоказань.

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Але в Україні зберігається звільнення від роботи у день здачі крові на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форми власності зі збереженням середнього заробітку, а також право на безкоштовне обстеження стану здоров’я перед процедурою та забезпечення безоплатним харчуванням або грошовою компенсацією.