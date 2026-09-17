Пенсія зростає після 70 років: кому держава гарантує доплату

Осінній період приносить приємні фінансові новини для частини літніх громадян. Держава готує автоматичний перерахунок, який суттєво підтримає гаманці тих, хто має за плечима роки сумлінної праці.

Кому саме та скільки доплатить держава після 70 років?

Громадяни, яким виповнилося 70 років і більше, мають право на спеціальні доплати, якщо їхня базова пенсія не досягає встановлених державою мінімумів. Йдеться про суми у 4 050 та 4 213 гривень, які нараховуються за наявності достатнього страхового стажу, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Якщо страхового стажу недостатньо, розмір доплати визначають пропорційно до набутого стажу. Річ у тім, що згідно з чинними правилами на 2026 рік, розмір гарантованої виплати чітко прив'язаний до вікової категорії та відпрацьованих років.

Зокрема, 80-річні пенсіонери зі стажем 20 років для жінок та 25 для чоловіків повинні отримувати не менше 4 213 гривень.

Для осіб віком від 70 до 80 років, які накопичили 30 років стажу (жінки) або 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна планка встановлена на рівні 4 050 гривень. Якщо ж людині ще немає 70 років, але вона має повний страховий стаж (30/35 років), її виплата становитиме 3 725 гривень.

Важливо, що всі ці надбавки органи Пенсійного фонду нараховують абсолютно автоматично, тому жодних заяв писати не потрібно.

Які ще вікові компенсації передбачені системою?

Окрім згаданих доплат до мінімуму, в Україні діє програма щомісячних компенсаційних виплат для довгожителів, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень. Після досягнення 70-річчя пенсіонери починають отримувати додатково до 300 гривень щомісяця.

З настанням 75 років ця сума автоматично зростає до 456 гривень, а громадяни, які перетнули 80-річний рубіж, мають право на надбавку до 570 гривень. Ці гроші призначаються з дати дня народження незалежно від виду пенсії чи факту працевлаштування.

Що відомо про інші бонуси за стаж?

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці також можуть збільшити свої доходи завдяки понаднормовому стажу. За кожен додатковий відпрацьований рік понад норму (35 років для чоловіків і 30 для жінок) пенсія збільшується на 1% від прожиткового мінімуму.

У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, відповідно, один "зайвий" рік приносить 25,95 гривні доплати. Якщо ж ви відпрацювали на 30 років більше за встановлену норму, ваша щомісячна надбавка складе майже 780 гривень, що стане відчутним плюсом до родинного бюджету.