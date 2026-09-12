Кому держава доплачує за стаж?

Держава готова щомісяця доплачувати майже 800 гривень тим громадянам, чий страховий стаж перевищує встановлену законом норму. Право на такий фінансовий бонус залежить від року виходу на заслужений відпочинок та кількості відпрацьованих років, про що нагадує Пенсійний фонд України.

При цьому, кожен додатковий рік офіційної роботи оцінюється в 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник зафіксовано на рівні 2 595 гривень, тому один "зайвий" рік принесе вам 25,95 гривні доплати.

Наприклад! Якщо ви відпрацювали на 30 років більше за норму, ваша щомісячна надбавка складе 778,5 гривні.

Скільки років потрібно працювати для отримання бонусу?

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати 33 роки стажу, у 63 роки вимагають 23 роки, а у 65 років достатньо 15 років. Усе, що ви відпрацювали понад ці показники, вважається понаднормовим стажем і підлягає додатковій оплаті.

Зверніть увагу, що для людей, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, діють старі правила: нормою вважається 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

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Які ще вікові бонуси існують для українців?

Окрім виплат за стаж, в Україні діє масштабна програма вікових доплат, яка вмикається автоматично. Як ми писали раніше, після досягнення 70 років пенсіонери щомісяця отримують до 300 гривень, у 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а довгожителі старше 80 років мають право на 570 гривень.

Головна умова для нарахування цих коштів полягає в тому, щоб загальна сума вашої пенсії не перевищувала 10 340 гривень.