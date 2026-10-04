Пенсія менша за 10 тисяч гривень: кому гарантована щомісячна доплата

Держава передбачила спеціальні фінансові бонуси для громадян, які досягли поважного віку. Проте додаткові кошти надійдуть на банківські картки далеко не всім, адже система має жорсткі обмеження.

Кому та скільки доплатять автоматично

Пенсіонерам від 70 років держава передбачила щомісячну доплату до пенсії. Сума залежить від віку та може становити до 570 гривень, нагадує Пенсійний фонд.

Виплату встановлюють автоматично, якщо загальний розмір пенсії не перевищує встановленого граничного показника. У 2026 році він становить 10 340,35 гривні.

Для людей віком від 70 до 75 років максимальний розмір доплати становить 300 гривень на місяць.

Пенсіонерам від 75 до 80 років можуть доплачувати до 456 гривень;

А тим, кому виповнилося 80 років і більше – до 570 гривень.

Чому гроші можуть не надійти на рахунок

Головною перепоною для отримання цих коштів є загальний розмір доходів людини. Якщо сукупна пенсія разом з усіма індексаціями та іншими надбавками перевищує показник середньої зарплати за 2020 рік, а саме 10 340,35 гривні, вікова доплата не призначається.

Варто зауважити, що березнева індексація виплат жодним чином не вплинула на розмір цієї доплати. Суми вікових бонусів не перераховувалися і залишаються фіксованими.

Як вже повідомлялося раніше, українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси. Наприклад, непрацюючі військові пенсіонери та особи з інвалідністю можуть оформити додаткову виплату у розмірі майже 1 300 гривень.