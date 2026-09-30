Пенсія може зрости вдвічі: хто отримує понад 5 тисяч гривень від держави

Держава передбачила для частини громадян похилого віку спеціальні фінансові бонуси, які можуть суттєво покращити їхнє матеріальне становище. Проте ці кошти не надходять автоматично, тому багатьом доведеться самостійно ініціювати процес їхнього призначення.

Кому держава виплатить понад 5 тисяч гривень

У 2026 році окремі категорії українців можуть отримувати понад 5 тисяч гривень щомісячної виплати у межах пенсійного забезпечення, повідомляє Пенсійний фонд. Водночас йдеться не про звичайну надбавку за особливі заслуги.

Пенсійний фонд України зазначає, що пенсії за особливі заслуги перед Україною перераховуються залежно від категорії отримувача. У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень, а розміри відповідних надбавок визначаються у відсотках від цієї суми.

Хто ще має право на фінансовий бонус

Окрім осіб з видатними заслугами, фінансові гарантії збережено для постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Громадяни, які проживали у зоні обов’язкового відселення з 1986 по 1993 роки, мають право на додаткові 2 595 гривень щомісяця.

Також продовжують діяти виплати для почесних донорів України, які у 2026 році отримують 321 гривню надбавки.

Зауважте! Значна частина пенсійних доплат в Україні має заявний характер, тому людина повинна самостійно звернутися до Пенсійного фонду та надати документи.

Також традиційні вікові надбавки залишаються чинними, але нараховуються лише тим, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а від 80 років – 570 гривень.

Додатково самотні громадяни старше 80 років, які потребують стороннього догляду (за наявності медичного висновку), можуть розраховувати на ще 1 038 гривень щомісяця.

Які ще пенсійні програми та рішення ухвалювалися раніше

Нагадаємо, що українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси. Як вже повідомлялося, чоловіки, які самостійно виховали п'ятьох і більше дітей, також мають право на доплату, розмір якої розраховується як відсоток від прожиткового мінімуму.

Крім того, з 1 жовтня непрацюючі військові пенсіонери та особи з інвалідністю можуть отримати майже 1 300 гривень на кожного неповнолітнього члена сім'ї, якого вони утримують.