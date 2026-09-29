Хто може отримати доплату

Така надбавка передбачена для людей, які отримують пенсію за вислугу років та по інвалідності, про що повідомляють у ПФУ.

Її розмір становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1 297,50 гривні на кожного непрацездатного члена сім'ї,

Право на надбавку мають:

непрацюючі військові пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років;

а також непрацюючі особи з інвалідністю, які отримують пенсію по інвалідності та утримують непрацездатних членів сім'ї, зокрема дітей, які не досягли 18 років.

Виплата нараховується за кожного непрацездатного члена сім'ї. При цьому важливо, щоб член сім'ї, який перебуває на утриманні, не мав власного джерела доходу у вигляді пенсії чи державної соціальної допомоги.

Якщо людина одночасно має право на кілька видів соціальної допомоги та цю надбавку, то отримає лише один тип виплати. Одночасно отримувати їх не можна.

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Як оформити виплату

Для призначення надбавки потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Під час оформлення потрібно надати документи, які підтверджують особу, родинні зв'язки та перебування непрацездатного члена сім'ї на утриманні. Також підтверджується факт непрацевлаштування пенсіонера.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери можуть отримати значну доплату 50% від розміру пенсії. Вона передбачена для рядового, а також сержантського, старшинського та офіцерського складу. Виняток становлять лише ті особи, які проходили строкову службу.