Кто может получить доплату

Такая надбавка предусмотрена для людей, которые получают пенсию за выслугу лет и по инвалидности, о чем сообщают в ПФУ.

Ее размер составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1 297,50 гривны на каждого нетрудоспособного члена семьию

Право на надбавку имеют:

неработающие военные пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет;

а также неработающие лица с инвалидностью, которые получают пенсию по инвалидности и содержат нетрудоспособных членов семьи, в частности детей, которые не достигли 18 лет.

Выплата начисляется за каждого нетрудоспособного члена семьи. При этом важно, чтобы член семьи, который находится на иждивении, не имел собственного источника дохода в виде пенсии или государственной социальной помощи.

Если человек одновременно имеет право на несколько видов социальной помощи и эту надбавку, то получит только один тип выплаты. Одновременно получать их нельзя.

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Как оформить выплату

Для назначения надбавки нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подать заявление через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Во время оформления нужно предоставить документы, которые подтверждают личность, родственные связи и нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении. Также подтверждается факт нетрудоустройства пенсионера.

Напомним, что некоторые пенсионеры могут получить значительную доплату 50% от размера пенсии. Она предусмотрена для рядового, а также сержантского, старшинского и офицерского состава. Исключение составляют только те лица, которые проходили срочную службу.