Кому государство выплатит более 5 тысяч гривен

В 2026 году отдельные категории украинцев могут получать более 5 тысяч гривен ежемесячной выплаты в рамках пенсионного обеспечения, сообщает Пенсионный фонд. При этом речь идет не об обычной надбавке за особые заслуги.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что пенсии за особые заслуги перед Украиной перечисляются в зависимости от категории получателя. В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 гривен, а размеры соответствующих надбавок определяются в процентах от этой суммы.

Кто еще имеет право на финансовый бонус

Помимо лиц с выдающимися заслугами, финансовые гарантии сохранены для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Граждане, проживавшие в зоне обязательного отселения с 1986 по 1993 годы, имеют право на дополнительные 2 595 гривен ежемесячно.

Также продолжают действовать выплаты для почетных доноров Украины, которые в 2026 году получат 321 гривну надбавки.

Обратите внимание! Значительная часть пенсионных доплат в Украине имеет заявный характер, поэтому человек должен самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить документы.

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Также традиционные возрастные надбавки остаются в силе, но начисляются только тем, чья общая пенсия не превышает 10 340 гривен.

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а от 80 лет – 570 гривен.

Кроме того, одинокие граждане старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе (при наличии медицинского заключения), могут рассчитывать на дополнительные 1 038 гривен ежемесячно.

Что еще за пенсионные программы и решения принимались ранее

Напомним, что украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные надбавки. Как уже сообщалось, мужчины, самостоятельно воспитавшие пятерых и более детей, также имеют право на доплату, размер которой рассчитывается как процент от прожиточного минимума.

Кроме того, с 1 октября неработающие военные пенсионеры и лица с инвалидностью могут получить почти 1 300 гривен на каждого несовершеннолетнего члена семьи, на содержании которого они находятся.