Пенсія може зрости без індексації: хто має право на доплату у 35%

В Україні діють доплати до пенсії, про які багато одержувачів виплат навіть не замислюються. Одна з них дозволяє щомісяця отримувати суттєву надбавку до основної пенсії за наявності визначених законом підстав.

Хто має право на спеціальні надбавки до пенсії?

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати не лише основну пенсію, а й спеціальні надбавки за особливі заслуги перед державою. Однією з таких виплат є доплата для багатодітних батьків, розмір якої може сягати 35% і більше від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Порядок призначення таких виплат визначає закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Надбавка передбачена для жінок, які народили або усиновили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. Право на доплату можуть мати й батьки, якщо саме вони виховували дітей у випадках, передбачених законодавством.

Під час визначення права на виплату враховуються також усиновлені діти.

Надбавка призначається додатково до основного виду пенсії. Її можуть нараховувати одержувачам пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Який розмір доплати у 2026 році?

Сума надбавки залежить від кількості дітей та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень. Для батьків, які виховали п'ятьох дітей, доплата дорівнює 35% прожиткового мінімуму. Це 908 гривень на місяць.

Водночас закон передбачає збільшення надбавки за кожну наступну дитину. Розміри виплат у 2026 році становлять:

за п'ятьох дітей – 35% (908 гривень);

за шістьох дітей – 36% (934 гривні);

за сімох дітей – 37% (960 гривень);

за вісьмох дітей – 38% (986 гривень);

за дев'ятьох дітей – 39% (1 012 гривень);

за десятьох і більше дітей – 40% (1 038 гривень).

Оскільки виплата прив'язана до прожиткового мінімуму, її розмір може змінюватися після перегляду цього соціального стандарту.

Що відбувається з надбавкою після смерті пенсіонера?

У деяких випадках частина надбавки може враховуватися під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Для одного непрацездатного члена сім'ї розмір такої виплати становить 70% від надбавки, яку отримував пенсіонер. Якщо непрацездатних членів родини двоє або більше, виплата збільшується до 90%.