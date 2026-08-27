Пенсіонерам доплатять по 456 гривень: хто отримає гроші автоматично

Для частини українських пенсіонерів передбачене автоматичне підвищення виплат після досягнення певного віку. Розповідаємо, хто може розраховувати на додаткові гроші та за яких умов їх нараховують.

Хто отримає автоматичну надбавку у вересні

Пенсіонерам, які досягли певного віку, можуть автоматично збільшити розмір щомісячної виплати. Для цього не потрібно подавати жодних заяв чи звертатися до Пенсійного фонду, адже доплату призначають автоматично після досягнення відповідного віку, нагадують у відомстві.

Вікова доплата в Україні залежить від віку пенсіонера: громадянам від 70 до 74 років виплачують до 300 гривень, у віці від 75 до 79 років – до 456 гривень, а після 80 років сума зростає до 570 гривень. При цьому після 75 років пенсіонеру не призначають окрему нову виплату, а збільшують попередню надбавку – з 300 до 456 гривень.

Важливо! Ключовою умовою для отримання цієї фінансової підтримки є сукупний розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Якщо щомісячна виплата громадянина є вищою за цей поріг, право на вікову компенсацію не виникає.

Кому нарахують по 456 гривень до пенсії

Вікову надбавку не нараховують безпосередньо з дня народження пенсіонера. Якщо людині виповнилося 75 років у середині місяця, під час першої виплати вона отримає лише суму, розраховану пропорційно кількості днів після дати народження, а вже з наступного місяця доплата надаватиметься у повному обсязі.

Довідково: Також у законодастві закріплено формулювання "до 456 гривень". Це означає, що у випадку, коли після нарахування повної надбавки загальна пенсія виходить за межу 10 340,35 гривні, доплату можуть виплатити лише частково.

Іноді пенсіонери після 75 років не помічають зростання підсумкової суми на картці, хоча надбавку їм уже призначили. Це трапляється тоді, коли паралельно перераховується інша складова виплати, як от зменшується розмір доплати до мінімального рівня пенсії.

Чи є інші доплати до пенсії

Раніше ми розповідали, що після досягнення 65 років окремим українцям також можуть перерахувати пенсію до гарантованого рівня 4 213 гривень. Для цього чоловікам необхідно мати щонайменше 35 років страхового стажу, а жінкам – не менше 30 років.