Кто получит автоматическую надбавку в сентябре

Пенсионерам, достигшим определенного возраста, могут автоматически увеличить размер ежемесячной выплаты. Для этого не нужно подавать никаких заявлений или обращаться в Пенсионный фонд, ведь доплату назначают автоматически после достижения соответствующего возраста, напоминают в ведомстве.

Возрастная доплата в Украине зависит от возраста пенсионера: гражданам от 70 до 74 лет выплачивают до 300 гривен, в возрасте от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а после 80 лет сумма увеличивается до 570 гривен. При этом после 75 лет пенсионеру не назначают отдельную новую выплату, а увеличивают предыдущую надбавку – с 300 до 456 гривен.

Важно! Ключевым условием для получения этой финансовой поддержки является совокупный размер пенсии, который не должен превышать 10 340,35 гривен. Если ежемесячная выплата гражданина превышает этот порог, право на возрастную компенсацию не возникает.

Кому начислят по 456 гривен к пенсии

Возрастную надбавку не начисляют непосредственно со дня рождения пенсионера. Если человеку исполнилось 75 лет в середине месяца, при первой выплате он получит только сумму, рассчитанную пропорционально количеству дней после даты рождения, а уже со следующего месяца доплата будет предоставляться в полном объеме.

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Справочно: Также в законодательстве закреплена формулировка "до 456 гривен". Это означает, что в случае, когда после начисления полной надбавки общая пенсия превышает 10 340,35 гривен, доплату могут выплатить лишь частично.

Иногда пенсионеры старше 75 лет не замечают увеличения итоговой суммы на карте, хотя надбавку им уже назначили. Это происходит тогда, когда параллельно пересчитывается другая составляющая выплаты, например, уменьшается размер доплаты до минимального уровня пенсии.

Есть ли другие доплаты к пенсии

Ранее мы рассказывали, что после достижения 65 лет отдельным украинцам также могут пересчитать пенсию до гарантированного уровня 4 213 гривен. Для этого мужчинам необходимо иметь не менее 35 лет страхового стажа, а женщинам – не менее 30 лет.