Каков размер этой надбавки

Размер этой надбавки рассчитывается как 50 % от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, в 2026 году этот показатель составляет 1 297,50 гривны в месяц на одного человека на содержании, согласно Закону Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Начисление производится непосредственно за каждого нетрудоспособного родственника, находящегося на иждивении бывшего военнослужащего. Например, если пенсионер содержит двух таких лиц, общая сумма ежемесячной доплаты достигает 2595 гривен.

Обратите внимание! Выплата назначается военным пенсионерам, которые уже не работают и получают пенсию за выслугу лет или в связи с инвалидностью.

Отметим, что наличие нетрудоспособного родственника в семье не всегда гарантирует автоматическое назначение денежной помощи. Главным условием является отсутствие у такого лица собственных социальных или пенсионных выплат.

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Доплату не назначат, если член семьи уже получает пенсию из солидарной системы, государственную социальную помощь или специальные выплаты для лиц с инвалидностью. Перед подачей документов следует тщательно проверить статус всех получателей в семье.

Кроме того, пенсионер не должен вести какую-либо предпринимательскую деятельность или работать по гражданско-правовым или трудовым договорам.

Как быстро оформить такую доплату к пенсии

Обратиться за назначением надбавки можно лично. Для этого необходимо посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Также заявление вместе с необходимыми документами можно подать дистанционно через официальный веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для оформления потребуются документы, которые:

удостоверяют личность заявителя;

подтверждают родственные связи и факт совместного проживания.

Также необходимо предоставить доказательства того, что родственник находится на иждивении, и справку об отсутствии доходов и работы.

К слову, украинские пенсионеры имеют право и на другие надбавки. В частности, по возрасту. Такая надбавка предоставляется тем, кто старше 70 лет и имеет общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен. Размер возрастной надбавки варьируется в зависимости от возраста в пределах от 300 до 570 гривен.