Хто зможе отримати допомогу на дитину у 2025 році: нова урядова програма

Уряд започаткував нову програму підтримки дітей, які залишилися без батьківського піклування – "Дитина не одна". Раніше такі родини залишалися без фінансової підтримки до завершення оформлення статусу дитини.

Хто має право на допомогу та її розмір

Програма надає фінансову допомогу сім'ям, які тимчасово приймають дитину до моменту отримання нею статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Нові умови виходу на пенсію, вищі податки для ФОПів та платна медицина: що зміниться з 1 січня

Раніше такі родини залишалися без фінансової підтримки до завершення оформлення статусу дитини.

Це часто створювало ризик, що дитина потрапить до інституційного закладу, адже для родичів з обмеженими доходами утримання дитини могло бути надто обтяжливим.

Розмір виплат у межах програми "Дитина не одна"

Фінансова підтримка визначається залежно від віку дитини та наявності інвалідності:

2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку;

3,5 прожиткових мінімуми для дітей з інвалідністю.

Розмір прожиткового мінімуму у 2025 році та відповідні суми допомоги:

Для дітей до 6 років:

Прожитковий мінімум – 2 563 гривні;

2,5 прожиткових мінімуми – 6 407,5 гривні;

3,5 прожиткових мінімуми – 8 970,5 гривні.

Для дітей від 6 до 18 років:

Прожитковий мінімум – 3 196 гривень;

2,5 прожиткових мінімуми – 7 990 гривень;

3,5 прожиткових мінімуми – 11 186 гривень.

Як оформити допомогу на дітей

Подати заяву на призначення допомоги може особа, яка тимчасово взяла дитину під свою опіку, за умови постійного проживання родини в Україні. Детальні умови щодо категорій, які мають право на отримання виплат, наведено у постанові КМУ від 22 березня 2024 року № 331.

Процедура оформлення:

Оформлення тимчасового влаштування. Тимчасове влаштування дитини в сім’ю здійснюється відповідно до наказу Служби у справах дітей.

Тимчасове влаштування дитини в сім’ю здійснюється відповідно до наказу Служби у справах дітей. Продовження допомоги. Якщо період тимчасового влаштування продовжується за новим наказом Служби у справах дітей, виплати також можуть бути подовжені.

Якщо період тимчасового влаштування продовжується за новим наказом Служби у справах дітей, виплати також можуть бути подовжені. Подання заяви.

Документи можна подати до:

органів соціального захисту населення;

центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчих органів територіальних громад.

Підстави для отримання тимчасової допомоги

Допомогу можуть отримати особи, до яких тимчасово влаштована дитина, якщо батьки або один із них:

помер або загинув , а інший з батьків не виконує своїх обов’язків;

, а інший з батьків не виконує своїх обов’язків; перебуває на тимчасово окупованій території чи в оточенні;

зник безвісти за особливих обставин та перебуває у розшуку або визнаний таким;

за особливих обставин та перебуває у розшуку або визнаний таким; перебуває у полоні держави-агресора;

затриманий чи взятий у заручники державою-агресором.

Зауважте! Також право на оформлення допомоги мають представники прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу, де дитина тимчасово перебуває.