Хто з українців отримає допомогу понад 10 тисяч гривень

В Україні впроваджується нова допомога постраждалим від війни. Йдеться як про грошове забезпечення та надання гуманітарних товарів.

Яку допомогу отримають українці

Міжнародна організація ACTED надаватиме допомогу українцям найбільш постраждалим від війни. Йдеться про жителів усіх 24 областей України.

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Передбачається надання багатоцільової грошової допомоги, яка становитиме 3 600 гривень на особу на місяць і виплачуватиметься одним платежем у розмірі 10 800 гривень для покриття тримісячних потреб ВПО та постраждалих від конфлікту осіб,

– йдеться у повідомленні Мінреінтеграції

Варто зазначати, що українці зможуть отримати не тільки гроші і гуманітарні товари, а і допомогу у відновленні житла. Проєкт реалізовуватимуть протягом усього 2024 року

Кому надаватимуть допомогу

Фінансується проєкт через Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA), а реалізується організацією ACTED.

Станом на тепер визначено декілька категорій громадян, які можуть розраховувати на цю допомогу. Зокрема, це українці, що зараз проживають на окупованій території.

Також кошти надаватимуть переселенцям з офіційним статусом ВПО. Гроші отримуватимуть і постраждалі, внаслідок військових дій, громадяни.

Місцем проживання постраждалих осіб може бути деокупована, прифронтова та стабільна українська територія.