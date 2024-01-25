Какую помощь получат украинцы

Международная организация ACTED будет оказывать помощь украинцам наиболее пострадавшим от войны. Речь идет о жителях всех 24 областей Украины.

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Предусматривается предоставление многоцелевой денежной помощи, которая будет составлять 3 600 гривен на человека в месяц и выплачиваться одним платежом в размере 10 800 гривен для покрытия трехмесячных потребностей ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц,

– говорится в сообщении Минреинтеграции

Следует отметить, что украинцы смогут получить не только деньги и гуманитарные товары, но и помощь в восстановлении жилья. Проект будут реализовываться в течение всего 2024 года

Заметьте! Финансируется проект через Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA), а реализуется организацией ACTED.

Кому будут оказывать помощь

На данный момент определено несколько категорий граждан, которые могут рассчитывать на эту помощь. В частности, это украинцы, проживающие сейчас на оккупированной территории.

Также средства будут предоставляться переселенцам с официальным статусом ВПЛ. Деньги будут получать и пострадавшие в результате военных действий граждане.

Обратите внимание! Местом жительства пострадавших лиц может быть деоккупированная, прифронтовая и стабильная украинская территория.