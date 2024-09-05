Чи будуть виплати для ВПО у 2025 році

Українці, які були змушені покинути свої домівки і стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання фінансової допомоги від держави. Чи будуть їх продовжувати виплачувати у 2024 році, читайте далі.

Чи буде допомога для ВПО у 2025 році

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб запровадити більш універсальну базову соціальну допомогу.

Читайте також: Видатки з бюджету зросли: куди витрачається більшість грошей

За її словами, Мінсоцполітики буде продовжувати допомогу для вразливих категорій населення, зокрема для осіб пенсійного віку, а також людей з інвалідністю та осіб з низьким доходом.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики Допомогу для ВПО залишаємо, будемо її подовжувати для вразливих категорій, для людей пенсійного віку, для людей з інвалідністю, для тих, у кого маленький дохід. Тобто ці категорії людей далі отримуватимуть підтримку в 2 – 3 тисячі гривень, але паралельно створюватимемо нові, більш універсальні види допомоги.

Як нагадує Міністр, наразі виплата для внутрішньо переміщених осіб також складає 2 000 гривень на одну особу та 3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Ми тепер цю суму почали виплачувати на родину, на домогосподарство. Коли ми говоримо про класичну родину з чотирьох людей, підтримка становитиме 10 тисяч: на двох дітей по 3 тисячі, на двох дорослих по 2 тисячі. І це вже зовсім інша, доволі відчутна сума,

– зазначила Жолнович.

Також нині ВПО можуть отримати додаткову фінансову допомогу від Міністерства закордонних справ Німеччини.