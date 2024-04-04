Нова допомога для ВПО: хто отримає додаткові гроші

Для розвʼязання житлових проблем ВПО, Мінсоцполітики розробило експериментальний проєкт. Надалі цей механізм підтримки може бути застосований і до інших категорій громадян.

Новий інструмент допомоги

Мінсоцполітики розробило новий інструмент підтримки для ВПО – субсидію на оренду житла. Відтак, субсидія на оренду буде враховувати різницю у вартості житла.

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Передбачається, що нову допомогу "на житло" призначатимуть вже з червня цього року. У майбутньому, цей механізм підтримки може бути застосований і до інших громадян, які будуть потребувати аналогічної допомоги від держави.

Як розраховуватиметься розмір субсидії

Наразі даний проєкт рішення погоджується в середині Уряду та із зацікавленими органами влади.

Розмір субсидії залежатиме від кількості осіб у складі сім’ї, яка орендує житло, та її доходів. Тобто, що нижчі доходи сімʼї, то тим більший відсоток вартості оренди покриватиме субсидія

Поновлення виплат для ВПО

Особливість субсидії полягає у тому, що її розмір також враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Річ у тім, що ціна на оренду у Києві, Миколаєві, Закарпатті або у невеликому містечку суттєво відрізняється.

Переселенці можуть знову отримати щомісячні виплати, оформивши звернення до 30 квітня 2024 року. Однак, є умови при яких виплати можуть бути скасовані: якщо переселенці є працездатними і при цьому не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю.

У такому випадку, протягом 2 місяців після призначення допомоги, їх зобов'язують набути дохід самостійно.