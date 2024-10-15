Українці отримають допомогу на оплату комунальних послуг взимку

У складних умовах війни багато українців потребують фінансової підтримки від держави. Субсидія – це спеціальна допомога для покриття витрат на комунальні послуги.

Коли і як податись на допомогу для оплати комуналки

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак зазначила, що документи на субсидію можна подавати до 30 листопада. У такому випадку допомога буде нарахована з 1 жовтня, нагадали у "На пенсії".

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Втім, якщо документи подаються після цієї дати, але до 1 грудня – виплати почнуться з місяця звернення. Щобільше, документи для подачі субсидії не потрібно подавати особисто до ЦНАПу або Пенсійного фонду – це можна зробити онлайн.

Нагадаємо! З весни 2023 року запроваджено спрощений формат подачі: потрібно надати лише один короткий документ із зазначенням членів родини, а Пенсійний фонд самостійно збере решту інформації.