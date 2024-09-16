Скільки грошей дають на поховання у 2024 році

Пенсійний фонд України пропонує широкий спектр послуг для громадян. Окрім виплати та призначення пенсій, він також забезпечує грошову допомогу на поховання.

Допомога на поховання у 2024 році

У випадку смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого особам, які організували поховання. Однак ця допомога не надається, якщо поховання було здійснене за рахунок держави.

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Щоб отримати допомогу на поховання, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де померлий перебував на обліку. Заяву на отримання послуги можна подати особисто або через законного представника.

Зверніть увагу! У разі смерті пенсіонера, що отримував пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, надається допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Щоб отримати допомогу на поховання, потрібно подати окрім заяви наступні документи: