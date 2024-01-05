Вартість "пакунка малюка" зросла з 1 січня

При народженні дитини, сім'я отримує допомогу від держави. У пакунку малюка знаходяться речі, які гарантовано знадобляться малечі у перші місяці життя.

Як змінився пакунок малюка у новому році

З 1 січня 2024 року зріс прожитковий мінімум для дітей до 6 років, відповідно збільшилась вартість бебі-бокса. Тепер він коштує 7 689 гривень замість 6 816 гривень.

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Змінилось і наповнення пакунку малюка. У Мінсоцполітики повідомили про його оптимізацію. Було прийняте рішення зробити акцент на речах, які малюк зможе носити якнайдовше. Натомість, кількість речей, з яких дитина швидко виростає – зменшена.

Наприклад бодіків, повзунців у коробці буде лише декілька штук. А от, одягу, який малюк зможе носити довго побільшає. Йдеться, зокрема, про теплі речі. Кількість гігієнічних засобів, які конче потрібні новонародженому, також збільшиться.

Що входить у пакунок малюка

Пакунок малюка – це одноразова допомога від держави, яка надається батькам новонародженої дитини. Її можна отримати у грошовому еквіваленті або у вигляді коробки з необхідними речима.

Вперше пакунок малюка було видано у 2018 році. З того часу, його отримали понад 700 тисяч сімей, інші ж обирали грошові виплати.

У пакунок малюка входить більш як 80 необхідних речей, йдеться про одяг, багаторазові вологостійкі пелюшки, плед-ковдру, серветки і так далі. Ціна цього бебі-бокса рівна трьом прожитковим мінімумам для дітей до 6 років.