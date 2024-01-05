Как изменился пакет малыша в новом году

С 1 января 2024 вырос прожиточный минимум для детей до 6 лет, соответственно увеличилась стоимость бэби-бокса. Теперь он стоит 7 689 гривен вместо 6 816 гривен.

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Изменилось и наполнение свертка малыша. В Минсоцполитики сообщили о его оптимизации. Было принято решение сделать акцент на вещах, которые малыш сможет носить как можно дольше. Количество вещей, из которых ребенок быстро вырастает – уменьшено.

К примеру бодиков, ползунцев в коробке будет всего несколько штук. А вот одежды которую малыш сможет носить долго, станет больше. Речь идет, в частности, о теплых вещах. Количество гигиенических средств, которые необходимы новорожденному, также увеличится.

Что входит в пакет малыша

Пакет малыша – это одноразовая помощь от государства, которое предоставляется родителям новорожденного ребенка. Ее можно получить в денежном эквиваленте или в виде коробки с необходимыми вещами.

Впервые пакет малыша был выдан в 2018 году. С тех пор его получили более 700 тысяч семей, другие же выбирали денежные выплаты.

В пакет малыша входит более чем 80 необходимых вещей, речь идет об одежде, многоразовых влагостойких пеленках, плед-одеяле, салфетках и так далее. Цена этого бэби-бокса равна трем прожиточным минимумам для детей до 6 лет.