Три стратегии развития
Издание The Economist выделило три основные стратегии, которые помогут некоторым странам увеличить свою экономику за рекордно короткое время.
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- Наращивание высокотехнологичного производства
Индия, Индонезия и Саудовская Аравия хотят превратить свою дешевую рабочую силу в преимущество. Они планируют сосредоточиться на создании заводов, производящих сложные товары с высокой добавленной стоимостью, например компьютеры или ракеты.
Для этого страны планируют внедрить налоговые льготы, ограничивать импорт и поощрять иностранные инвестиции. Однако им придется столкнуться с высокой конкуренцией и кризисом технологического прогресса.
- Природные ресурсы и зеленый переход
Индонезия, Камбоджа и Кения планируют использовать свои природные ресурсы для улучшения экономического положения. Акцент будет сделан на редкоземельных металлах и минералах, необходимых для зеленого перехода.
Рисками такого подхода есть низкая производительность и снижение глобального спроса на "зеленые" товары.
- Глобальные хабы
ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны персидского залива попытаются стать местом, где ведется мировой бизнес. Для этого у них есть три стратегии – привлечение торговли, развитие туризма и внедрение высоких технологий.
Однако процесс может испытать сложности, ведь эти страны сильно зависят от рабочей силы из-за границы, не могут развивать частный сектор и имеют ограниченное время до снижения спроса на нефть.