Доходы от нефти растут

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Пендзин отметил, что за практически два года полномасштабной войны Россия получила немало доходов от продажи нефти и других товаров. Хотя, напомним, что после вторжения России в Украину, страны Евросоюза и G7 сразу начали вводить ограничения в отношении страны-агрессора.

Обратите внимание! По состоянию на декабрь 2023 года против России было принято 12 пакетов санкций.

Эксперт отмечает, что данные Financial Time говорят о том, что от продажи энергоносителей и других экспортных товаров Россия получила уже более 600 миллиардов долларов.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Представьте себе ситуацию, когда страна активно продолжает работать на внешних рынках, активно продает сырье и материалы. Кроме того, продажу нефти же не запретили? Ее лишь ограничили 60 долларами прайскепа.

Также не ввели санкции против редкоземельных металлов России, а именно против никеля, висмута. Не введены жестокие меры и против "Росатома". Единственное, что с 1 января 2024 года ограничили экспорт российских алмазов.

Заметьте! Российские алмазы – это всего лишь 4 миллиарда долларов в год. А нефтяной бизнес России приносит 250 – 270 миллиардов долларов в год. А на сегодняшний день 80% российской нефти покупает Индия и Китай.

Действуют ли санкции

По словам Пендзина, санкции действуют, но несмотря на это имеют ограниченное влияние. И даже если на сегодняшний день с российского рынка ушли автомобильные гиганты, то их рынок быстро заполнят китайские компании.

Из России ушли, ну, скажем, такие мощные компании, обеспечивающие ритейл, производство бумаги и все остальное. Однако это никоим образом не влияет на возможность страны завозить аналогичный продукт через "серые" схемы,

– говорит собеседник.

Будет неправильно сказать, что санкции совсем не работают. Они действительно усложняют процесс России, но не прекращают возможности.

Если проанализировать крылатые ракеты и "Шахеды", собранные в России, то 80% электронной "начинки" из европейских и американских компаний.

И здесь легко объяснить такой факт, ведь есть механизмы потерянного транзита и "серых" схем.

Только сейчас запрещен транзит через территорию России из Евросоюза на определенную точку Казахстана.

Кстати, санкций против российского газа нет ни в одном санкционном пакете.

К счастью, санкции есть и россиянам становится труднее. Но эти ограничения еще не означают победу в войне,

– добавляет господин Олег.

Как мир ограничил способность России

Благодаря ограничениям Россия была исключена из многих международных организаций, а против топ-чиновников страны и бизнесменов принимались персональные санкции. Кроме того, были ограничены торговые и финансовые отношения с Россией.

За данным Еврокомиссии, Евросоюз ввел беспрецедентные санкции, которые направлены на:

ограничение способности Кремля финансировать войну;

наложение заметных экономических и политических расходов на российскую политическую элиту;

лишение России экономической опоры

Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии Наши санкции сильно размывают экономическую базу России, отбирая у нее любую перспективу модернизации. Мы будем продолжать давление на Россию и на тех, кто ее поддерживает на поле боя. Мы будем продолжать преследовать приспешников Путина. И мы будем преследовать тех, кто помогает России обойти санкции или пополнить ее военный арсенал.

Убытки и дефицит бюджета агрессора на сегодня

Как писали в Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов России в распоряжении редакции, страна потеряла сотни миллиардов долларов "прямых убытков" от широких санкций. По состоянию на сентябрь 2022 года в результате санкций Россия потеряла:

300 миллиардов долларов резервов центробанка России;

40% рыночной капитализации;

4,6 триллиона рублей в виде замороженных евробондов;

10% капитала банковской системы;

563 миллиарда рублей замороженных розничных активов, а также активов, которые находятся в депозитариях.

А по состоянию на октябрь 2023 года, по данным отчета Киевской школы экономики (КSE), дефицит федерального бюджета России увеличился. Он за три месяца достиг 80% от годового плана.

Еще в декабре 2022 года дефицит российского бюджета превысил 4 триллиона рублей. Это произошло в первый месяц после введения ограничений по экспорту нефти.

Напоминаем, что в декабре 2022 года был введен ценовой потолок для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Прямой импорт нефти из России в страны Европы по морю был запрещен.

В то же время в первой половине 2023 года бюджет России выполнен с дефицитом в размере 2,35 триллиона рублей.

Интересно, что об экономических проблемах сообщила в интервью российским СМИ глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она рассказала, что у страны на сегодняшний день есть несколько проблем, связанных с санкциями.

Речь идет о трансграничных платежах, которые остаются проблемой для многих компаний, и развитии долгосрочного финансирования.

Впрочем, согласно данным, с начала полномасштабной войны в Украине снижение ВВП в годовом измерении составило 2,5%. А дефицит бюджета – 3,3 триллиона рублей, что составляет 2,2% ВВП.

По оценкам Украинского центра безопасности и сотрудничества, несмотря на то, что экономические показатели 2022 года хуже результатов 2021 года – это все же небольшой разрыв. Поэтому резкое ослабление экономики агрессора благодаря санкциям не произошло.

А в ноябре 2023 года реальный ВВП России вообще уже достиг довоенных показателей.

На сколько экономика России восстановилась

По информации российской Счетной палаты, за первые III кварталы 2023 года доходы от нефти и газа снизились в полтора раза – до 5,58 триллиона рублей. Существенных изменений к лучшему не ожидается и в 2024 году. Нефть и газ обеспечат только до 33% доходной части бюджета, хотя и раньше составляли целых 45%.

Впрочем, по данным анализа CREA (Center for Research on Energy and Clean Air), хотя объемы российского экспорта ископаемого топлива упали с июля по август 2023 года, однако доходы агрессора продолжали расти второй месяц подряд.

Заметьте! В страны, которые в августе прошлого года стали крупнейшими импортерами российского топлива, входят Китай, Индия, Турция, Евросоюз и т.д.

Таким образом, экономика России в 2023 году почти восстановилась после падения в 2022 году:

По прогнозам МВФ ВВП России должен был сократиться в 2023 году до 2,3%, но уже весной 2023 года этот прогноз улучшили до 0%, а в июле – до +1,5%. Но надо понимать, что показатель ВВП не означает какого-то экономического прорыва.

должен был сократиться в 2023 году до 2,3%, но уже весной 2023 года этот прогноз улучшили до 0%, а в июле – до +1,5%. Но надо понимать, что показатель ВВП не означает какого-то экономического прорыва. Уровень безработицы в России снизился – МВФ улучшил этот показатель с 3,9% до 3,3%. Но и здесь есть нюанс – безработные идут воевать против украинцев, а не работать на предприятиях.

Следует добавить, что показатели улучшения экономической ситуации все-таки есть, но они довольно относительны.

Прогнозируется, что экономический рост в России останется слабым и составит всего 1,1% в среднем за год в течение 2024 – 2025 годов.

– сообщают на сайте Всемирного банка.

Этот рост будет сдерживаться ограниченностью мощностей и напряженностью с рабочей силой, а также отсутствием доступа к технологиям и оборудованию из-за санкций.