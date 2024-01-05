Доходы от нефти растут
Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Пендзин отметил, что за практически два года полномасштабной войны Россия получила немало доходов от продажи нефти и других товаров. Хотя, напомним, что после вторжения России в Украину, страны Евросоюза и G7 сразу начали вводить ограничения в отношении страны-агрессора.
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Эксперт отмечает, что данные Financial Time говорят о том, что от продажи энергоносителей и других экспортных товаров Россия получила уже более 600 миллиардов долларов.
Представьте себе ситуацию, когда страна активно продолжает работать на внешних рынках, активно продает сырье и материалы. Кроме того, продажу нефти же не запретили? Ее лишь ограничили 60 долларами прайскепа.
Также не ввели санкции против редкоземельных металлов России, а именно против никеля, висмута. Не введены жестокие меры и против "Росатома". Единственное, что с 1 января 2024 года ограничили экспорт российских алмазов.
Действуют ли санкции
По словам Пендзина, санкции действуют, но несмотря на это имеют ограниченное влияние. И даже если на сегодняшний день с российского рынка ушли автомобильные гиганты, то их рынок быстро заполнят китайские компании.
Из России ушли, ну, скажем, такие мощные компании, обеспечивающие ритейл, производство бумаги и все остальное. Однако это никоим образом не влияет на возможность страны завозить аналогичный продукт через "серые" схемы,
– говорит собеседник.
Будет неправильно сказать, что санкции совсем не работают. Они действительно усложняют процесс России, но не прекращают возможности.
- Если проанализировать крылатые ракеты и "Шахеды", собранные в России, то 80% электронной "начинки" из европейских и американских компаний.
- И здесь легко объяснить такой факт, ведь есть механизмы потерянного транзита и "серых" схем.
- Только сейчас запрещен транзит через территорию России из Евросоюза на определенную точку Казахстана.
- Кстати, санкций против российского газа нет ни в одном санкционном пакете.
К счастью, санкции есть и россиянам становится труднее. Но эти ограничения еще не означают победу в войне,
– добавляет господин Олег.
Как мир ограничил способность России
Благодаря ограничениям Россия была исключена из многих международных организаций, а против топ-чиновников страны и бизнесменов принимались персональные санкции. Кроме того, были ограничены торговые и финансовые отношения с Россией.
За данным Еврокомиссии, Евросоюз ввел беспрецедентные санкции, которые направлены на:
- ограничение способности Кремля финансировать войну;
- наложение заметных экономических и политических расходов на российскую политическую элиту;
- лишение России экономической опоры
Наши санкции сильно размывают экономическую базу России, отбирая у нее любую перспективу модернизации. Мы будем продолжать давление на Россию и на тех, кто ее поддерживает на поле боя. Мы будем продолжать преследовать приспешников Путина. И мы будем преследовать тех, кто помогает России обойти санкции или пополнить ее военный арсенал.
Убытки и дефицит бюджета агрессора на сегодня
Как писали в Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Министерства финансов России в распоряжении редакции, страна потеряла сотни миллиардов долларов "прямых убытков" от широких санкций. По состоянию на сентябрь 2022 года в результате санкций Россия потеряла:
- 300 миллиардов долларов резервов центробанка России;
- 40% рыночной капитализации;
- 4,6 триллиона рублей в виде замороженных евробондов;
- 10% капитала банковской системы;
- 563 миллиарда рублей замороженных розничных активов, а также активов, которые находятся в депозитариях.
А по состоянию на октябрь 2023 года, по данным отчета Киевской школы экономики (КSE), дефицит федерального бюджета России увеличился. Он за три месяца достиг 80% от годового плана.
- Еще в декабре 2022 года дефицит российского бюджета превысил 4 триллиона рублей. Это произошло в первый месяц после введения ограничений по экспорту нефти.
- В то же время в первой половине 2023 года бюджет России выполнен с дефицитом в размере 2,35 триллиона рублей.
Интересно, что об экономических проблемах сообщила в интервью российским СМИ глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она рассказала, что у страны на сегодняшний день есть несколько проблем, связанных с санкциями.
- Впрочем, согласно данным, с начала полномасштабной войны в Украине снижение ВВП в годовом измерении составило 2,5%. А дефицит бюджета – 3,3 триллиона рублей, что составляет 2,2% ВВП.
- По оценкам Украинского центра безопасности и сотрудничества, несмотря на то, что экономические показатели 2022 года хуже результатов 2021 года – это все же небольшой разрыв. Поэтому резкое ослабление экономики агрессора благодаря санкциям не произошло.
- А в ноябре 2023 года реальный ВВП России вообще уже достиг довоенных показателей.
На сколько экономика России восстановилась
По информации российской Счетной палаты, за первые III кварталы 2023 года доходы от нефти и газа снизились в полтора раза – до 5,58 триллиона рублей. Существенных изменений к лучшему не ожидается и в 2024 году. Нефть и газ обеспечат только до 33% доходной части бюджета, хотя и раньше составляли целых 45%.
Впрочем, по данным анализа CREA (Center for Research on Energy and Clean Air), хотя объемы российского экспорта ископаемого топлива упали с июля по август 2023 года, однако доходы агрессора продолжали расти второй месяц подряд.
Таким образом, экономика России в 2023 году почти восстановилась после падения в 2022 году:
- По прогнозам МВФ ВВП России должен был сократиться в 2023 году до 2,3%, но уже весной 2023 года этот прогноз улучшили до 0%, а в июле – до +1,5%. Но надо понимать, что показатель ВВП не означает какого-то экономического прорыва.
- Уровень безработицы в России снизился – МВФ улучшил этот показатель с 3,9% до 3,3%. Но и здесь есть нюанс – безработные идут воевать против украинцев, а не работать на предприятиях.
Следует добавить, что показатели улучшения экономической ситуации все-таки есть, но они довольно относительны.
Прогнозируется, что экономический рост в России останется слабым и составит всего 1,1% в среднем за год в течение 2024 – 2025 годов.
– сообщают на сайте Всемирного банка.
Этот рост будет сдерживаться ограниченностью мощностей и напряженностью с рабочей силой, а также отсутствием доступа к технологиям и оборудованию из-за санкций.