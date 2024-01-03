Новая подсанкционная фирма

Компания "Алроса" является весомой составляющей для российского экономического сектора и производит большие доходы. Следовательно, Совет Европы признал компанию и ее директора ответственными за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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Эти ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов, которая включена в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций, принятый 18 декабря 2023 года.

Интересно ! Запрет на российские алмазы является частью усилий G7 по разработке запрета алмазов, направленной на лишить Россию этого важного источника дохода.

В целом санкции сейчас распространяются почти на 1950 физических и юридических лиц. Указанные лица подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

Россия подготовилась к санкциям

С 1 января санкции на русские алмазы начали действовать. Впрочем, страна-агрессор подготовилась к этому и могла настроить параллельный экспорт своих алмазов. Это может минимизировать потери от наложенных ограничений.

Кроме того, Россия может продавать свои алмазы условно под видом африканских. Однако эксперт сможет отличить, где российский алмаз, а где нет. А еще, старые контракты будут действовать и дальше, что тоже уменьшит давление, обусловленное санкциями.