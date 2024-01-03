Безумный рост налогов от игорного бизнеса
По итогам 2023 года налоговые поступления от игорного бизнеса составили 10,4 миллиарда гривен. Показатель показал безумный рост благодаря новым правилам игры.
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Для сравнения, это в 14 раз больше налогов от сферы в 2022 году. Если сравнивать с довоенным годом, то скачок просто фантастический – от 204 миллионов гривен, то есть аж в 51 раз.
В начале 2023 года аналитики прогнозировали, что налоги от игровой сферы принесут до 8 миллиардов гривен. То есть поступления превысили все прогнозы.
Спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы прекратить злоупотребление на рынке и вывести его в белую,
– заявил Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Верховной Рады.
Рекордный месячный показатель уплаты налогов от игорного бизнеса был зафиксирован в ноябре – 2,26 миллиарда гривен. В декабре показатель упал почти вдвое, до 800 миллионов гривен.