Шалене зростання податків від грального бізнесу

За підсумками 2023 року податкові надходження від грального бізнесу склали 10,4 мільярда гривень. Показник показав шалене зростання завдяки новим правилам гри.

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Для порівняння, це в 14 разів більше за податки від сфери у 2022 році. Якщо порівнювати із довоєнним роком, то стрибок просто фантастичний – від 204 мільйонів гривень, тобто аж в 51 раз.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

На початку 2023 року аналітики прогнозували, що податки від гральної сфери принесуть до 8 мільярдів гривень. Тобто, надходження перевищили усі прогнози.

Дякую всім, хто доклав зусиль, щоб припинити зловживання на ринку і вивести його в білу,

– заявив Данило Гетманцев, голова податкового комітету Верховної Ради.

Рекордний місячний показник сплати податків від грального бізнесу був зафіксований у листопаді – 2,26 мільярда гривень. У грудні показник впав майже вдвічі, до 800 мільйонів гривень.