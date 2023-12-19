Что планирует Россия
По словам Пескова, Москва уже знает методы обхода этих ограничений, ведь она заранее готовилась к развитию событий.
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Что касается русских алмазов, то мы предусмотрели это и были готовы. Я не думаю, что отсутствуют способы обойти эти санкции. Они существуют и будут использованы, – заявил Песков.
Ограничения на импорт алмазов входят в 12-й пакет санкций против России.
Он предусматривает, что с 1 января 2024 г. будет запрещен импорт, покупку и перевозку российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами.
Кроме того, санкции на алмазы ввели страны G7, являющиеся основными импортерами необработанных алмазов.
Речь идет, прежде всего, об импортных ограничениях на алмазы непосредственно из России, а впоследствии и на российские алмазы из третьих стран.
До 1 января 2024 г. должны заработать санкции непосредственно на алмазы из России. А уже с 1 марта следующего года должно заработать ограничение на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.