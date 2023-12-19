Что планирует Россия

По словам Пескова, Москва уже знает методы обхода этих ограничений, ведь она заранее готовилась к развитию событий.

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Что касается русских алмазов, то мы предусмотрели это и были готовы. Я не думаю, что отсутствуют способы обойти эти санкции. Они существуют и будут использованы, – заявил Песков.

Ограничения на импорт алмазов входят в 12-й пакет санкций против России.

Напомним ! Ранее 24 Канал сообщал, что Еврокомиссия одобрила запрет на продажу российских алмазов в пределах своего 12-го пакета санкций.

Он предусматривает, что с 1 января 2024 г. будет запрещен импорт, покупку и перевозку российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами.

Кроме того, санкции на алмазы ввели страны G7, являющиеся основными импортерами необработанных алмазов.

Речь идет, прежде всего, об импортных ограничениях на алмазы непосредственно из России, а впоследствии и на российские алмазы из третьих стран.

До 1 января 2024 г. должны заработать санкции непосредственно на алмазы из России. А уже с 1 марта следующего года должно заработать ограничение на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Интересно ! Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков алмазов, однако в этом секторе до сих пор не были введены ограничения. В 2022 году производство алмазов там оценивалось более чем в 3,5 миллиарда долларов США. За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты и Индия.