Що планує Росія

За словами Пєскова, Москва вже знає методи обходу цих обмежень, адже вона заздалегідь готувалася до такого розвитку подій.

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Що стосується російських алмазів, то ми передбачили це і були готові. Я не думаю, що відсутні способи обійти ці санкції. Вони існують і будуть використані, — заявив Пєсков.

Обмеження на імпорт алмазів входить до 12-го пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо! Раніше 24 Канал повідомляв, що Єврокомісія схвалила заборону на продаж російських алмазів у межах свого 12 пакету санкцій.

Він передбачає, що з 1 січня 2024 року буде заборонено імпорт, покупку та перевезення російських непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів з діамантами.

Крім того, санкції на алмази запровадили країни G7, які є основними імпортерами необроблених алмазів.

Йдеться передусім про імпортні обмеження на алмази безпосередньо з Росії, а згодом і на російські алмази з третіх країн.

До 1 січня 2024 року мають запрацювати санкції безпосередньо на алмази з Росії. А вже з 1 березня наступного року мають запрацювати обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах.

Цікаво! Росія є одним із найбільших у світі постачальників алмазів, проте в цьому секторі досі не були введені обмеження. У 2022 році виробництво алмазів там оцінювалося в понад 3,5 мільярда доларів США. За нею йдуть Об'єднані Арабські Емірати та Індія.