Що планує Росія
За словами Пєскова, Москва вже знає методи обходу цих обмежень, адже вона заздалегідь готувалася до такого розвитку подій.
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Що стосується російських алмазів, то ми передбачили це і були готові. Я не думаю, що відсутні способи обійти ці санкції. Вони існують і будуть використані, — заявив Пєсков.
Обмеження на імпорт алмазів входить до 12-го пакета санкцій проти Росії.
Він передбачає, що з 1 січня 2024 року буде заборонено імпорт, покупку та перевезення російських непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів з діамантами.
Крім того, санкції на алмази запровадили країни G7, які є основними імпортерами необроблених алмазів.
Йдеться передусім про імпортні обмеження на алмази безпосередньо з Росії, а згодом і на російські алмази з третіх країн.
До 1 січня 2024 року мають запрацювати санкції безпосередньо на алмази з Росії. А вже з 1 березня наступного року мають запрацювати обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах.