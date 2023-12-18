Загрози для економіки

Глава МВФ закликала союзників України швидко розблокувати десятки мільярдів доларів для країни, оскільки затримки з наданням додаткового фінансування поставлять під загрозу попереднє економічне відновлення. Вона також відзначила те, як влада пожвавила економіку, приборкала інфляцію та зміцнила податкову базу України.

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Оскільки США та ЄС все ще "торгуються" щодо пакетів фінансування для країни, то виникне потреба "пристосовуватися" до відсутності нової фінансової підтримки. Подальші затримки можуть змусити Київ повернутися до політики дестабілізації, як-от друкування грошей, як це було через кілька місяців після вторгнення Росії минулого року.

Важливо не затягувати цей період, тому що тоді це чинить більший тиск на Україну, щоб адаптуватися ...саме в той час, коли країна повернулася до кращих перспектив для економіки. Робота буде продовжена в США та Європі [над пакетами допомоги]. Зрештою, я залишаюся оптимісткою — вони забезпечать фінансування,

— сказала Георгієва під час візиту до Південної Кореї.

Скільки коштів потрібно Україні

Видання Financial Times пише, що проблеми з виділенням коштів почалися після того, як у ході контрнаступу Україні не вдалося звільнити очікувану частину територій. А Росія, своєю чергою, посилила атаки на інфраструктуру.

Згідно з бюджетом, ухваленим у грудні, Україні в наступному році потрібна бюджетна підтримка в розмірі 41 мільярда доларів від союзників. Уряд очікує отримати 18 мільярдів доларів від ЄС, 8,5 мільярдів доларів від США, 5,4 мільярда доларів від МВФ, 1,5 мільярда доларів від інших банків розвитку та 1 мільярд доларів від Великобританії.

Зауважте! Нагадаємо, 6 грудня Сенат США заблокував розгляд законопроєкту про виділення американським союзникам пакета допомоги, зокрема й Україні, через суперечку демократів і республіканців. А через два дні лідери ЄС на саміті в Брюсселі не змогли досягти угоди щодо давно запланованого чотирирічного плану фінансування для України вартістю 50 мільярдів євро після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на цю пропозицію.

Якщо угода щодо додаткових грошей не буде укладена, Міністерство фінансів України може бути змушене вжити жорстких заходів, щоб заповнити дефіцит фінансування.