Що передбачають обмеження

Введення санкцій буде поетапним. До 1 січня 2024 року мають запрацювати санкції безпосередньо на алмази з Росії. А вже з 1 березня наступного року мають запрацювати обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах.

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А вже до 1 вересня наступного року держави G7, які є основними імпортерами необроблених алмазів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами.

Лідери "Великої сімки" також планують збільшити зусилля щодо скорочення доходів Росії від інших провідних секторів. Крім того, вони планують вжити заходів проти ухилення та обходу санкцій та заходів експортного контролю.

Ми продовжимо консультації між членами G7 та іншими партнерами, включаючи країни-виробники, а також країни-виробники щодо комплексного контролю за алмазами, виробленими та обробленими в третіх країнах, щодо заходів щодо відстеження,

— йдеться в повідомленні.

Цікаво! Росія є одним із найбільших у світі постачальників алмазів, проте в цьому секторі досі не були введені обмеження. У 2022 році виробництво алмазів там оцінювалося в понад 3,5 мільярда доларів США. За нею йдуть Об'єднані Арабські Емірати та Індія.

Хто вже відмовився від російських алмазів

У березні 2022 року від імпорту російських дорогоцінних каменів відмовилися США. А на початку 2023 року аналогічну заборону ввела Велика Британія.

А днями стало відомо, що Канада в координації зі своїми партнерами з G7 також запровадила нові імпортні обмеження на російські діаманти та ювелірні вироби з ними.

Таким чином країна намагається гарантувати, що надходження від експорту російських алмазів і пов’язаних з ними виробів не будуть сприяти фінансуванню війни в України.

Нагадаємо! Раніше 24 Канал повідомляв, що Єврокомісія схвалила заборону на продаж російських алмазів в межах свого 12 пакету санкцій.