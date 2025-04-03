Почему сняли санкции с Пумпянского

По решению Суда ЕС, по состоянию на март 2024 года не было достаточно доказательств, что Пумпянский продолжает поддерживать или получать выгоду от сотрудничества с российскими властями, передает 24 Канал.

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Он официально вышел из состава акционеров Трубной металлургической компании (ТМК) и группы "Синара", что, по мнению суда, лишает его статуса "ведущего бизнесмена", который приносит значительный доход правительству России.

Справочно. Санкции против него и его семьи были введены в 2022 году из-за связей с государственными российскими предприятиями, такими как "Роснефть", "Газпром" и РЖД.

Санкции против Тимченко

В то же время 2 апреля Суд ЕС оставил в силе санкции против Геннадия и Елены Тимченко. Судьи признали, что действия Тимченко подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Олигарх и его жена уже пытались обжаловать санкции в сентябре 2024 года, но безуспешно. Кроме отмены ограничений, они требовали прекращения обязательства отчитываться о своих активах в ЕС и компенсации нематериального ущерба в размере 1 миллион евро. Однако суд признал решение Совета ЕС законным.

Заметьте. Геннадий Тимченко, которого часто называют "казначеем Путина", заявлял в суде, что его близкие связи с президентом России не означают поддержку войны. Однако юристы Совета ЕС указали на его связи с банком "Россия", что способствует финансированию правительственных программ и поддерживает российскую экономику.

США сняли санкции с жены Бориса Ротенберга

Тем временем Министерство финансов США 2 апреля исключило из санкционного списка Карину Ротенберг - жену российского олигарха Бориса Ротенберга, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Под санкции она попала в 2014 году, но теперь ее имя вычеркнуто из списка Управления контроля за иностранными активами США (OFAC).

По данным СМИ, Ротенберг имеет гражданство США с 2013 года и продолжает путешествовать по миру, несмотря на ограничения против ее мужа. Летом 2024 года она публиковала видео с элитного курорта во Франции. Также известно, что она руководит Федерацией конного спорта Москвы и владеет долей в западной недвижимости своего мужа.