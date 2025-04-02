Трамп придерживается риторики, которая существовала еще в 2016 году. Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, заметив, что тогда он накладывал санкции на Китай, поднимал авианосцы и угрожал.

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К чему Трамп может побудить Россию

Сейчас ситуация повторяется. Сначала Трамп пытался максимально задобрить Владимира Путина, но это не сработало. Теперь он хочет его дожать и даже ставит условные сроки. Сейчас все говорят о 20 апреля.

Если к этому времени прекращения огня не будет, то Трамп придумает новые угрозы. Гипотетически он может ввести санкции, например, 25% пошлин на страны, которые будут покупать у России нефть,

– предположил Андрей Городницкий.

Это будет действенно, ведь в России покупают сырье Китай, Индия и Европейский Союз. Они пополняли военный бюджет на огромные суммы. Если появятся пошлины, то полученные средства можно будет направить, например, на нужды Украины.

В таком случае Россия может пойти в ва-банк, начнет абсолютное объединение с Китаем. Именно этим Путин уже угрожает Трампу, он обещает полностью перейти на сторону Пекина и начать воевать против США,

– отметил политический эксперт.

Поэтому Трамп такой злой. Он не ожидал, что Россия начнет выдвигать ему условия. Также не надо забывать, что Путин может манипулировать президентом США, постоянно оттягивать дату настоящего начала перемирия. Ведь России выгодна такая ситуация.

С точки зрения экономики, логики, России стоит прекратить огонь. Но логика Путина и логика здорового человека – это 2 абсолютно разные вещи,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Однако, даже если Путин не прекратит войну в ближайшее время, маловероятно, что Трамп полностью перейдет на сторону Украины и даст большое количество вооружения. Для этого нужно очень много средств, а на такое США пока не готовы.

Он не прекратит всю помощь Украине, ведь не может позволить себе этого, но основное внимание обратит на Тихоокеанский регион. В частности начнет больше работать над защитой Тайваня.

Напомним, Дональд Трамп возмутился действиями Владимира Путина. Он сказал, что российский диктатор затягивает мирный процесс. Если соглашение о прекращении огня так и не начнет работать, то США могут ввести дополнительные санкции против России.