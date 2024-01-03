Нова підсанкційна фірма

Компанія "Алроса" є вагомою складовою для російського економічного сектору та продукує великі доходи. Відтак, Рада Європи визнала компанію та її директора відповідальними за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Ці обмеження доповнюють заборону на імпорт російських алмазів, яка включена до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій, ухваленого 18 грудня 2023 року.

Цікаво! Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 з розробки заборони алмазів, яка має на меті позбавити Росію цього важливого джерела доходу.

Загалом санкції зараз поширюються на майже 1950 фізичних та юридичних осіб. Зазначені особи підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

Росія підготувалась до санкцій

З 1 січня санкції на російські алмази почали діяти. Втім, країна-агресор підготувалася до цього й могла налаштувати паралельний експорт своїх алмазів. Відтак, це може мінімізувати втрати від накладених обмежень.

Крім того, Росія може продавати свої алмази умовно під виглядом африканських. Однак експерт зможе відрізнити, де російський алмаз, а де ні. А ще, старі контракти діятимуть і надалі, що теж зменшить тиск, зумовлений санкціями.