Доходи від нафти ростуть

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Пендзин зауважив, що за практично два роки повномасштабної війни Росія отримала чимало доходів від продажу нафти та інших товарів. Хоч, нагадаємо, що після вторгнення Росії в Україну, країни Євросоюзу та G7 одразу почали запроваджувати обмеження щодо країни-агресорки.

Зверніть увагу! Станом на грудень 2023 року проти Росії було прийнято 12 пакетів санкцій.

Експерт зауважує, що дані Financial Time свідчать про те, що від продажу енергоносіїв та інших експортних товарів Росія отримала вже понад 600 мільярдів доларів.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Уявіть собі ситуацію, коли країна активно продовжує працювати на зовнішніх ринках, активно продає сировини й матеріали. Крім того, продаж нафту ж не заборонили? Її лише обмежили 60 доларами прайскепу.

Також не ввели санкції проти рідкоземельних металів Росії, а саме проти нікелю, вісмуту. Не введені жорстокі заходи й проти "Росатому". Єдине, що обмежили з 1 січня 2024 року експорт російських алмазів.

Зауважте! Російські алмази – це всього лише 4 мільярди доларів рік мають. А нафтовий бізнес Росії приносить 250 – 270 мільярдів доларів на рік. А на сьогодні 80% російської нафти купляє Індія і Китай.

Чи діють санкції

За словами Пендзина санкції діють, але попри це мають обмежений вплив. І навіть, якщо на сьогодні з російського ринку пішли автомобільні гіганти, то їхній ринок швидко заповнять китайські компанії.

З Росії пішли, ну, скажімо, такі потужні компанії, що забезпечують ритейл, чи виробництво паперу і все решта. Однак це жодним чином не впливає на можливість країни завозити аналогічний продукт через "сірі" схеми,

– каже співрозмовник.

Буде неправильно сказати, що санкції зовсім не працюють. Вони насправді ускладнюють процес Росії, але не припиняють можливості.

Якщо проаналізувати крилаті ракети та "Шахеди", зібрані у Росії, то 80% електронної "начинки" з європейських і американських компаній.

І тут легко пояснити такий факт, адже є механізми втраченого транзиту та "сірих" схем.

Тільки зараз заборонений транзит через територію Росії з Євросоюзу на певну точку Казахстану.

До речі, санкцій проти російського газу немає в жодному санкційному пакеті.

На щастя санкції є і росіянам стає важче. Але ці обмеження ще не означають перемогу у війні,

– додає пан Олег.

Як світ обмежив спроможність Росії

Завдяки обмеженням Росія була виключена з багатьох міжнародних організацій, а проти топчиновників країни та бізнесменів приймалися персональні санкції. Крім того, були обмежені торгові та фінансові відносини з Росією.

За даними Єврокомісії, Євросоюз запровадив безпрецедентні санкції, які спрямовані на:

обмеження здатності Кремля фінансувати війну;

накладення помітних економічних і політичних витрат на російську політичну еліту;

позбавлення Росії економічної опори.

Урсула фон дер Ляєн Голова Європейської комісії Наші санкції сильно розмивають економічну базу Росії, відбираючи в неї будь-яку перспективу модернізації. Ми продовжуватимемо тиск на Росію і на тих, хто її підтримує на полі бою. Ми продовжуватимемо переслідувати поплічників Путіна. І ми переслідуватимемо тих, хто допомагає Росії обійти санкції або поповнити її військовий арсенал.

Збитки та дефіцит бюджету агресорки на сьогодні

Як писали у Bloomberg з посиланням на внутрішній документ Міністерства фінансів Росії у розпорядженні редакції, країна втратила сотні мільярдів доларів "прямих збитків" від широких санкцій. Відтак станом на вересень 2022 року внаслідок санкцій Росія втратила:

300 мільярдів доларів резервів центробанку Росії;

40% ринкової капіталізації;

4,6 трильйона рублів у вигляді заморожених євробондів;

10% капіталу банківської системи;

563 мільярди рублів заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях.

А станом на жовтень 2023 року, за даними звіту Київської школи економіки (КSE), дефіцит федерального бюджету Росії збільшився. Він за три місяці він сягнув 80% від річного плану.

Ще у грудні 2022 року дефіцит російського бюджету перевищив 4 трильйони рублів. Це трапилося у перший місяць після запровадження обмежень щодо експорту нафти.

Нагадуємо, що у грудні 2022 року було введено цінову стелю для російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Прямий імпорт нафти з Росії до країн Європи морем було заборонено.

Водночас у першій половину 2023 року бюджет Росії виконано з дефіцитом у розмірі 2,35 трильйона рублів.

Цікаво, що про економічні проблеми повідомила в інтервʼю російським ЗМІ голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна. Вона розповіла, що в країни на сьогодні є декілька проблем, пов'язаних з санкціями.

Йдеться про транскордонні платежі, які залишаються проблемою для багатьох компаній, та розвиток довгострокового фінансування.

Втім відповідно до даних, від початку повномасштабної війни в Україні зниження ВВП у річному вимірі склало 2,5%. А дефіцит бюджету – 3,3 трильйона рублів, що становить 2,2% ВВП.

За оцінками Українського центру безпеки й співпраці, попри те, що економічні показники 2022 року гірші за результати 2021 року – це все ж невеликий розрив. Тому різкого послаблення економіки агресорки завдяки санкціям не відбулось.

А у листопаді 2023 року реальний ВВП Росії взагалі сягнув вже довоєнних показників.

На скільки економіка Росії відновилася

За інформацією російської Рахункової палати, за перші III квартали 2023 року доходи від нафти та газу знизилися у півтора раза – до 5,58 трильйона рублів. Істотних змін на краще не очікується й у 2024 році. Нафта та газ забезпечать лише до 33% дохідної частини бюджету, хоч і раніше становили цілих 45%.

Втім за даними аналізу CREA (Center for Research on Energy and Clean Air), хоч обсяги російського експорту викопного палива і впали з липня по серпень 2023 року, однак доходи агресорки продовжували зростати другий місяць поспіль.

Зауважте! До країн, які у серпні минулого року стали найбільшими імпортерами російського палива, входять Китай, Індія, Туреччина, Євросоюз тощо.

Отже, економіка Росії у 2023 році майже відновилася після падіння у 2022 році:

За прогнозами МВФ ВВП Росії мав скоротитися у 2023 році до 2,3%, втім вже навесні 2023 року цей прогноз поліпшили до 0%, а у липні – до +1,5%. Але треба розуміти, що показник ВВП не означає якогось економічного прориву.

мав скоротитися у 2023 році до 2,3%, втім вже навесні 2023 року цей прогноз поліпшили до 0%, а у липні – до +1,5%. Але треба розуміти, що показник ВВП не означає якогось економічного прориву. Рівень безробіття на Росії знизився – МВФ покращив цей показник із 3,9% до 3,3%. Але і тут є нюанс – безробітні йдуть воювати проти українців, а не працювати на підприємствах.

Варто додати, що показники покращення економічної ситуації все-таки є, але вони доволі відносні.

Прогнозується, що економічне зростання в Росії залишиться слабким і становитиме всього 1,1% у середньому за рік протягом 2024 – 2025 років,

– повідомляють на сайті Світового банку.

Це зростання стримуватиметься обмеженістю потужностей і напруженістю з робочою силою, а також відсутністю доступу до технологій та обладнання через санкції.