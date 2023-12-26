Також в інтервʼю російським ЗМІ голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що готується до посилення санкцій, спрямованих на економіку країни.

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З якими проблемами стикається російська економіка

Набіуліна підкреслила, що наразі у Росії є серйозні проблеми через санкції, зокрема йдеться про:

транскордонні платежі , які залишаються проблемою для багатьох компаній;

, які залишаються проблемою для багатьох компаній; розвиток довгострокового фінансування.

Важливо! Байден нещодавно підписав указ, який розширює повноваження уряду вводити обмеження проти тих іноземних банків, які допомагають Росії обходити санкції. "Сьогоднішній захід підкреслює необхідність для фінансових установ у світі забезпечувати, що вони не сприяють діяльності, яка підтримує воєнні дії Росії і вводять заходи, щоб захиститись від експлуатації з боку російських мереж закупівель", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Перебудова економіки

Разом з тим голова ЦБ додала, що структурна перебудова російської економіки йде "досить швидко", оскільки бізнес адаптується до санкцій.

Є спокуса подумати, що нам, як то кажуть, море по коліно після того, як витримали початковий шторм, хоча ми повинні бути готові до посилення санкційного тиску,

– розповіла Набіуліна.

У якому стані зараз економіка Росії

Від початку повномасштабної війни в Україні зниження ВВП у річному вимірі склало 2,5%.

склало 2,5%. Дефіцит бюджету – 3,3 трильйона рублів, що становить 2,2% ВВП.

Даючи оцінку російській економіці, Український центр безпеки і співпраці зауважив, попри те, що економічні показники 2022 року гірші за результати 2021 року – це все ж невеликий розрив. Відтак різкого послаблення економіки агресорки завдяки санкціям не відбулось.

Ба більше, санкції посприяли розширенню можливостей росіян у торговельному секторі. Наприклад, в листопаді 2023 року реальний ВВП Росії вже досягнув довоєнних показників.

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Останні санкцій щодо Росії

У грудні ЄС запровадив 12 пакет санкцій проти Росії. Переважно обмеження стосувались алмазів та діамантів, а також – на постачання деталей для зброї окупантів.

В останньому санкційному пакеті ЄС розширив й список товарів подвійного призначення. Це зробили для недопущення постачання деталей для зброї. Йдеться про літієві батареї, електродвигуни, станки, автодеталі тощо.

Зверніть увагу! Нові санкції почнуть діяти з 1 січня 2024 року. Там будуть персональні обмеження і проти сина Дмітрія Мєдвєдєва.