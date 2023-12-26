Также в интервью российским СМИ глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что готовится к ужесточению санкций, направленных на экономику страны.

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С какими проблемами сталкивается российская экономика

Набиуллина подчеркнула, что сейчас у России есть серьезные проблемы из-за санкций, в частности речь идет о:

трансграничных платежах , которые остаются проблемой для многих компаний;

, которые остаются проблемой для многих компаний; развитии долгосрочного финансирования.

Важно! Байден недавно подписал указ, расширяющий полномочия правительства вводить ограничения против иностранных банков, которые помогают России обходить санкции. "Сегодняшняя мера подчеркивает необходимость для финансовых учреждений в мире обеспечивать, что они не способствуют деятельности, которая поддерживает военные действия России и вводят меры, чтобы защититься от эксплуатации со стороны российских сетей закупок", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Перестройка экономики

Вместе с тем глава ЦБ добавила, что структурная перестройка российской экономики идет "достаточно быстро", поскольку бизнес адаптируется к санкциям.

Есть соблазн подумать, что нам, как говорится, море по колено после того, как выдержали начальный шторм, хотя мы должны быть готовы к усилению санкционного давления,

– рассказала Набиуллина.

В каком состоянии сейчас экономика России

С начала полномасштабной войны в Украине снижение ВВП в годовом исчислении составило 2,5%.

составило 2,5%. Дефицит бюджета – 3,3 триллиона рублей, что составляет 2,2% ВВП.

Давая оценку российской экономике, Украинский центр безопасности и сотрудничества отметил, несмотря на то, что экономические показатели 2022 года хуже результатов 2021 года – это все же небольшой разрыв. Следовательно, резкого ослабления экономики агрессорки благодаря санкциям не произошло.

Более того, санкции поспособствовали расширению возможностей россиян в торговом секторе. К примеру, в ноябре 2023 года реальный ВВП России уже достиг довоенных показателей.

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Последние санкции в отношении России

В декабре ЕС ввел 12 пакет санкций против России. Преимущественно ограничения касались алмазов и бриллиантов, а также поставки деталей для оружия оккупантов.

В последнем санкционном пакете ЕС расширил и перечень товаров двойного назначения. Это сделали для недопущения поставок деталей оружия. Речь идет о литиевых батареях, электродвигателях, станках, автодетали и т.д.

Обратите внимание! Новые санкции вступят в силу с 1 января 2024 года. Там будут персональные ограничения и против сына Дмитрия Медведева.