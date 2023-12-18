Санкционный пакет содержит запрет российских бриллиантов, борьбу с обходом санкций и персональные ограничения против Медведева. Детали передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также Когда Украине могут выделить 50 миллиардов от ЕС: Мишель назвал дату нового саммита ЕС

Борьба с обходом санкций

Евросоюз расширил меры, направленные на борьбу с обходом санкций. В частности, ЕС расширил запрет на транзит всех используемых на поле боя товаров.

"Очевидно, что это важнейшие из них – авиация и огнестрельное оружие", – объяснил чиновник на условиях анонимности.

В частности, под запрет попадут термостаты, которые используются в изготовлении беспилотников, статические преобразователи для регулирования электроэнергии на поле боя, военные телекоммуникации, резисторы, топливо, станки и подшипники.

Также в новый пакет санкций добавили ряд оборудования и частей, которые ранее еще не были под санкциями. Это оборудование использовалось для производства, добычи металлов, минералов или химических веществ.

Кроме того, теперь экспортеры ЕС, согласно законодательству, должны запретить реэкспорт.

в Россию особенно чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третьи страны, за исключением стран-партнеров.

Въезд автомобилей на российских номерах до сих пор остается под запретом. Однако есть исключения для дипломатических авто, а также для граждан ЕС, проживающих в России

Бан российских бриллиантов

ЕС в координации со странами G7 ввел прямой и косвенный запрет на российские бриллианты и ювелирные изделия, содержащие российские бриллианты. Высокопоставленное должностное лицо ЕС оффрек рассказало, что Кремль все еще получает 4,5 миллиарда долларов в год от продажи драгоценных камней.

С 1 января под запретом будет прямой экспорт из России, импорт в ЕС бриллиантов и ювелирных изделий, вне зависимости от размера. С 1 марта под косвенным запретом окажутся российские бриллианты от 1 карата, отшлифованные в третьих странах. С той же даты заработает и система сертификации и отслеживания бриллиантов, с 1 сентября станет обязательной. Сертификация будет производиться для всех членов G7 в Бельгии.

"С 1 сентября 2024 запрет расширят на бриллианты, выращенные в лабораториях, ювелирные изделия и часы, а также на бриллианты весом от 0,5 карата и выше", – сказал высокопоставленный дипломат.

"Один из важнейших пакетов": санкции против коллаборантов и Медведева

В список ограничений внесли 147 индивидуальных санкций, 61 – против физлиц, а еще 86 – против юридических лиц.

Я думаю, что это действительно один из важнейших пакетов, которые когда-либо были,

– поделился дипломат ЕС.

Под запрет попали 40 компаний российского военно-промышленного комплекса, среди прочего, производящих ракеты, беспилотники, военные транспортные средства, высокотехнологичные компоненты для оружия и другой военной техники. В списке есть такие предприятия: АО "Спецмаш", Уралтрансмаш, Пермский пороховой завод, ПАО "Туполев", Казанский вертолетный завод, Тульский оружейный завод.

Также ЕС преследует и членов российских и белорусских вооруженных сил, а также участвующих в военной поддержке российской войны белорусских лиц. В черный список внесли и частные военные компании: "Андреевский Крест", "Конвой", "Редут".

ЕС продолжает вводить санкции и против российского бизнеса. В 12-й пакет внесли страховую компанию "Альфа Страхование" и ее директора.

Чтобы наказать россиян за организацию незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины, в черный список внесли 14 членов ЦИК России и двух членов региональных комиссий. Ограничения ввели и против лиц, причастных к "военной подготовке украинских детей", в частности, против ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрея Фалалеева.

"Во время руководства Андрея Фалалеева в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского состоялось мероприятие под названием "Наша поддержка вооруженных сил Министерства обороны России, участвующих в специальной военной операции". Главной целью мероприятия было поделиться историями героев специальной военной операции и исследовать альтернативные пути поддержки участвующих в ней военнослужащих", – говорится в документе.

Под персональные ограничения попали 11 киберкомпаний, функционирующих на территории РФ. В список бана отнесли и сына Дмитрия Медведева, Илью, обеспечивающего цифровые услуги на временно оккупированных территориях Украины.

"Он координировал проект "Я в России", целью которого является предоставление российских государственных услуг жителям этих регионов, включая упрощенную процедуру получения российского гражданства и социальные услуги", – объясняют в документе.

Двоюродная племянница Путина Анна Цивилева также в списке – ее связывают с фондом "Защитники Отечества". Фонд поддерживает воюющих против Украины россиян, а также их семьи, "мотивирует" их и предоставляет путевки на курорты.

С 1 января также будут функционировать санкции против российских телеканалов. В перечне – "Царьград" и "Спас", финансируемый Русской православной церковью.

Также ЕС вводит новый критерий определения лиц, которые могут быть включены в список подлежащих санкциям. Этот новый критерий касается ситуаций, когда европейские компании обладают дочерними предприятиями в России, а эти предприятия принудительно теряют право собственности или контроля из-за неправомерных действий.

Например, если российские собственники или правительство заставляют европейские компании передать свои российские филиалы другим лицам или терять контроль над ними без согласия ЕС, такие лица могут быть включены в список санкций.