В Societe Generale отметили, что планируют продать весь свой бизнес в России. Это должно произойти в ближайшее время.

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Societe Generale планирует выход с рынка России

Журналисты издания Bloomberg заявили, что французский банк Societe Generale близится к завершению своего выхода из России, продав доли в нескольких крупных компаниях на сумму примерно 75 миллионов долларов своему бывшему местному подразделению частное акционерное общество "Росбанк".

Этот шаг произошел после того, как президент России Владимир Путин дал разрешение на покупку "Росбанком" российских акций у французского банка.

Авторы материала отметили, что "продающийся портфель" банка включает небольшие доли в некоторых крупнейших российских компаниях, включая ПАО "Газпром", производитель рафинированного никеля ПАО "ГМК "Норильский никель", нефтяные гиганты ПАО "Лукойл" и "Роснефть", а также 20 других холдингов.

Стоит отметить, что ранее российский олигарх Владимир Потанин приобрел часть Societe Generale в "Росбанке". Однако важно отметить, что с тех пор Потанин столкнулся с санкциями, как со стороны Соединенных Штатов, так и Великобритании.

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